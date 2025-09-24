Zuza Beine, influencer de 14 años que murió tras luchar contra el cáncer

La "influencer" Zuza Beine, de tan solo 14 años de edad, murió el martes 23 de septiembre, tras una dura batalla contra el cáncer. La noticia fue confirmada por sus familiares a través de sus cuentas de Instagram y Tiktok.
Durante más de diez años, Zuza enfrentó un diagnóstico de leucemia mieloide, una forma agresiva de cáncer que afecta la médula ósea y que puede extenderse a otros órganos del cuerpo.
Según la familia de Zuza, fue sometida a tres trasplantes de médula, logrando vencer la enfermedad en varias ocasiones, sin embargo, regresó para quitarle la vida. "Con el corazón partido les informamos que Zuza falleció la mañana de ayer", afirmó un comunicado familiar.
Su muerte ha conmocionado a sus miles de seguidores en diversas partes del mundo, sobre todo porque Zuza siempre mostró una actitud positiva frente a su adversidad.
La adolescente compartía a través de sus redes sociales su día a día, documentando cómo llevó su proceso contra la terrible enfermedad.
"Vivió 11 de sus 14 años con un cáncer imparable, pero logró vivir con gratitud y plenitud, dejando una huella imborrable en todos nosotros", manifestó la familia de Zuza.
También agregaron que su deseo era simple: "quería ser una niña normal y saludable".
En sus últimas publicaciones, Zuza compartió con sus seguidores el dolor que estaba atravesando por los agresivos efectos de los tratamientos, pero sin dejar de transmitir un mensaje de esperanza.
La familia de Zuza ha solicitado que, en lugar de flores, quienes deseen honrar su memoria hagan donativos para apoyar a la familia de su tío, Olaf, quien falleció de manera repentina.
Finalmente, la familia agradeció a todos los que a través de redes sociales acompañaron a Zuza, durante el duro proceso, instando a que las personas sean empáticas y apoyen a quienes lo necesitan.