Yeri Mua quiere conquistar el tex-mex al estilo de Selena Quintanilla

El jueves pasado lanzó su sencillo más reciente, ‘Avión privado’, una colaboración con El Malilla que incluye frases tan directas como polémicas: “Ay, qué mojada me dejaste en tu cama, que mis fans no sepan nada, no te claves, somos panas”. Esta canción, como el resto de su música, pone en primer plano temas de sexualidad, un campo que, según Yeri, ha sido monopolizado por los hombres.