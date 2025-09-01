Yeri Mua denuncia amenazas de muerte y hostigamiento; señala al streamer "Lonche"

El ambiente de tensión rodea a la creadora de contenido mexicana Yeri Mua, quien se ha visto envuelta en una controversia que estaría comprometiendo su seguridad personal.
Los conflictos comenzaron días después de un encuentro social el 24 de agosto en Miami, donde Yeri Mua compartió un yate con el streamer "Lonche de Huevito" y otros creadores como Willito. Lo que inicialmente fue convivencia derivó en una serie de ataques que ahora la artista denuncia públicamente.
La joven de 23 años responsabilizó directamente a Lonche y a su comunidad de fanáticos, conocida como los “F.E.S.”, de amenazas de muerte hacia ella y su familia.
A través de redes sociales mostró mensajes intimidatorios, publicaciones de individuos armados y un video donde un hombre encapuchado la amenaza directamente.
“No nos digas niños cagados porque te voy a cargar la verga. Ya no se anden trayendo pistolas. Yo no te voy a disparar, mija. A mí me gusta ver sufrir a la gente. Mira, na' más te voy a dar una probadita. Mira. Con este, mija, en el mero cuello Hasta tus pinches perros te voy a matar, maldita perra”.
La influencer señaló que incluso se intentó localizar su domicilio en Veracruz y que las amenazas se dirigieron también a su hermano menor.
“Solo les quiero decir, después de lo que les acabo de mostrar anteriormente, estoy impactada. Yo hago responsable a Lonche y sus fanáticos que se hacen llamar los F.E.S, por cualquier cosa que me llegue a pasar a mí o a cualquier persona alrededor de mí”, declaró.
En su llegada al aeropuerto, Yeri Mua confirmó a los medios de comunicación que su equipo legal trabaja en la presentación de una denuncia y podría solicitar una orden de restricción. Asimismo, criticó que ni Lonche ni otros creadores como Willito hayan condenado las agresiones, mientras sus transmisiones continúan alentando hostigamientos.
“La única arma que yo tengo es mi voz. Es la única manera que Dios me dio para defenderme en esta vida”, expresó la cantante, subrayando que mantendrá su agenda de presentaciones, incluida la prevista en Tijuana el 14 de septiembre.
Por su parte, Lonche de Huevito respondió a las acusaciones negando cualquier implicación en las amenazas.
“Aquí las leyes no son un juego y yo soy ciudadano americano. Ponte bien trucha, porque a mí no me gustan esas mamaditas. Mi comunidad es libre de hacer lo que se le dé la puta gana porque yo no soy su líder. Lo hacen porque quieren. No seas tonta”.
El streamer anunció además que emprenderá acciones legales por difamación en Estados Unidos y aseguró que no volverá a mencionar a Yeri Mua en sus transmisiones. “Una mamadita más que vea, demanda en Estados Unidos por difamación. Punto final. No voy a decir nada más”, concluyó.