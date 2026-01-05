  1. Inicio
Así es Yariela García, la primera candidata confirmada para Miss Honduras Universo 2026

Yariela García, empresaria y Miss Grand Honduras 2024, se convierte en la primera candidata confirmada rumbo a Miss Honduras Universo 2026

  • Actualizado: 05 de enero de 2026 a las 10:48
1 de 12

Yariela García, originaria de Tegucigalpa y de 28 años, se convierte en la primera candidata confirmada rumbo a Miss Honduras Universo 2026.

 Fotos: Instagram | @yarielacg
2 de 12

"Con profunda gratitud, disciplina y compromiso asumo el título de Miss Universo San Pedro Sula, dando inicio oficial a mi camino hacia la corona de Miss Honduras Universo 2026", escribió García a través de sus redes sociales.

 Foto: Instagram | @yarielacg
3 de 12

"Nada ha sido al azar: cada paso en el transcurso de los años, cada aprendizaje y cada reto han construido la mujer que hoy se presenta con propósito y determinación para cumplir ese sueño que ha tenido desde niña", expresó al confirmar una decisión que desde hace meses venía adelantando en sus redes sociales.

 Foto: Instagram | @yarielacg
4 de 12

Su perfil reúne formación universitaria, experiencia en medios y un recorrido sostenido en disciplinas artísticas y empresariales.

 Foto: Instagram | @yarielacg
5 de 12

Es licenciada en Mercadotecnia por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, graduada con honores.

 Foto: Instagram | @yarielacg
6 de 12

A la par de su formación académica, ha desarrollado una carrera como comunicadora social, empresaria de moda, creadora de contenido, actriz de teatro y bailarina.

 Foto: Instagram | @yarielacg
7 de 12

Su vínculo con el modelaje inició a los nueve años. A los 19 incursionó en la televisión, un espacio que amplió su proyección pública y fortaleció su desempeño frente a las cámaras.

 Foto: Instagram | @yarielacg
8 de 12

En televisión, su recorrido comenzó en un formato educativo y evolucionó hacia la conducción.

Foto: Instagram | @yarielacg
9 de 12

García es políglota y se comunica en español, inglés, francés y hebreo.

 Foto: Instagram | @yarielacg
10 de 12

Desde la infancia visualizó su participación en un certamen nacional y reconoce como referente a Sor María Rosa, a quien admira por su legado humano y social.

 Foto: Instagram | @yarielacg
11 de 12

Representó a Honduras en Miss Grand International 2024, donde obtuvo el reconocimiento al Mejor traje típico con una propuesta inspirada en la danza del colibrí.

 Foto: Instagram | @yarielacg
12 de 12

Su confirmación abre de manera anticipada el panorama de Miss Honduras Universo 2026, con una candidata que llega respaldada por años de preparación académica, artística y profesional.

 Foto: Instagram | @yarielacg
