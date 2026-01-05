Así es Yariela García, la primera candidata confirmada para Miss Honduras Universo 2026

Yariela García, originaria de Tegucigalpa y de 28 años, se convierte en la primera candidata confirmada rumbo a Miss Honduras Universo 2026.
"Con profunda gratitud, disciplina y compromiso asumo el título de Miss Universo San Pedro Sula, dando inicio oficial a mi camino hacia la corona de Miss Honduras Universo 2026", escribió García a través de sus redes sociales.
"Nada ha sido al azar: cada paso en el transcurso de los años, cada aprendizaje y cada reto han construido la mujer que hoy se presenta con propósito y determinación para cumplir ese sueño que ha tenido desde niña", expresó al confirmar una decisión que desde hace meses venía adelantando en sus redes sociales.
Su perfil reúne formación universitaria, experiencia en medios y un recorrido sostenido en disciplinas artísticas y empresariales.
Es licenciada en Mercadotecnia por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, graduada con honores.
A la par de su formación académica, ha desarrollado una carrera como comunicadora social, empresaria de moda, creadora de contenido, actriz de teatro y bailarina.
Su vínculo con el modelaje inició a los nueve años. A los 19 incursionó en la televisión, un espacio que amplió su proyección pública y fortaleció su desempeño frente a las cámaras.
En televisión, su recorrido comenzó en un formato educativo y evolucionó hacia la conducción.
García es políglota y se comunica en español, inglés, francés y hebreo.
Desde la infancia visualizó su participación en un certamen nacional y reconoce como referente a Sor María Rosa, a quien admira por su legado humano y social.
Representó a Honduras en Miss Grand International 2024, donde obtuvo el reconocimiento al Mejor traje típico con una propuesta inspirada en la danza del colibrí.
Su confirmación abre de manera anticipada el panorama de Miss Honduras Universo 2026, con una candidata que llega respaldada por años de preparación académica, artística y profesional.