Yadhira Carrillo revela la verdad sobre su relación con Juan Collado

En plena promoción de "Los hilos del pasado", su nuevo proyecto bajo la producción de José Alberto “El Güero” Castro, Yadhira Carrillo fue cuestionada sobre un tema inevitable: su vida sentimental. Esto fue lo que dijo.
La actriz, que vuelve a la televisión tras años de ausencia, no eludió las preguntas y terminó refiriéndose a Juan Collado, con quien compartió matrimonio.
Durante su visita al matutino Despierta América, donde coincidió con su compañero de reparto Eduardo Santamarina, la actriz habló de cómo transita este momento personal.
“Mi corazón ahora está tranquilo porque estoy todo el tiempo estudiando mi novela y gritando en el foro. Pero sobre todo estoy muy tranquila porque al momento de entrar a hacer la novela, mi relación personal fue de: ‘Haz lo tuyo, lo que tú necesitas yo no te puedo detener, te adoro eres mi vida entera, te voy a cuidar toda la vida. Lo que necesites yo siempre voy a estar, pero ve’”, declaró.
"Las personas no pertenecemos a nadie, las personas somos de nosotros mismos y demostrar el verdadero amor es decirle a una persona: ‘Ve a hacer lo que tu quieras hacer. Yo te suelto y ve porque si eso es lo tuyo, hazlo", continuó su intervención.
Fue hasta entonces cuando Carrillo dejó en claro el estatus actual con su expareja: “Somos grandes amigos, nos respetamos muchísimo, queremos que los dos estén bien, yo quiero que él esté perfecto, él quiere que yo esté perfecta y que sea inmensamente feliz y yo también quiero que él sea inmensamente feliz”.
Ese respaldo, señaló, ha sido decisivo para aceptar el reto de regresar a los foros, un gesto que valora profundamente.
Más adelante, en entrevista con el programa Hoy, también agradeció al público su permanencia.
“Le agradezco al público eso, que no me olvide porque yo estoy siempre lista para lo que me necesiten y si lo que necesitan es una novela hay que buscarla, solo porque la gente lo pide entonces hay que ver para hacerlo...”, comentó.
Hoy, Carrillo interpreta a Carolina Guillén, una destacada diseñadora de modas en la ficción, papel con el que retoma la cercanía con sus seguidores y consolida su regreso a Televisa.