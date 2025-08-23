  1. Inicio
Yadhira Carrillo revela la verdad sobre su relación con Juan Collado

De vuelta a las telenovelas, Yadhira Carrillo enfrentó preguntas sobre su vida personal y reveló detalles de su relación con Juan Collado, su expareja

  • 23 de agosto de 2025 a las 09:55
1 de 10

En plena promoción de "Los hilos del pasado", su nuevo proyecto bajo la producción de José Alberto “El Güero” Castro, Yadhira Carrillo fue cuestionada sobre un tema inevitable: su vida sentimental. Esto fue lo que dijo.

 Foto: Instagram | @yadhira_carrillo
2 de 10

La actriz, que vuelve a la televisión tras años de ausencia, no eludió las preguntas y terminó refiriéndose a Juan Collado, con quien compartió matrimonio.

 Foto: Instagram | @yadhira_carrillo
3 de 10

Durante su visita al matutino Despierta América, donde coincidió con su compañero de reparto Eduardo Santamarina, la actriz habló de cómo transita este momento personal.

 Foto: Instagram | @yadhira_carrillo
4 de 10

“Mi corazón ahora está tranquilo porque estoy todo el tiempo estudiando mi novela y gritando en el foro. Pero sobre todo estoy muy tranquila porque al momento de entrar a hacer la novela, mi relación personal fue de: ‘Haz lo tuyo, lo que tú necesitas yo no te puedo detener, te adoro eres mi vida entera, te voy a cuidar toda la vida. Lo que necesites yo siempre voy a estar, pero ve’”, declaró.

 Foto: Instagram | @yadhira_carrillo
5 de 10

"Las personas no pertenecemos a nadie, las personas somos de nosotros mismos y demostrar el verdadero amor es decirle a una persona: ‘Ve a hacer lo que tu quieras hacer. Yo te suelto y ve porque si eso es lo tuyo, hazlo", continuó su intervención.

 Foto: Instagram | @yadhira_carrillo
6 de 10

Fue hasta entonces cuando Carrillo dejó en claro el estatus actual con su expareja: “Somos grandes amigos, nos respetamos muchísimo, queremos que los dos estén bien, yo quiero que él esté perfecto, él quiere que yo esté perfecta y que sea inmensamente feliz y yo también quiero que él sea inmensamente feliz”.

 Foto: Instagram | @yadhira_carrillo
7 de 10

Ese respaldo, señaló, ha sido decisivo para aceptar el reto de regresar a los foros, un gesto que valora profundamente.

 Foto: Instagram | @yadhira_carrillo
8 de 10

Más adelante, en entrevista con el programa Hoy, también agradeció al público su permanencia.

 Foto: Instagram | @yadhira_carrillo
9 de 10

“Le agradezco al público eso, que no me olvide porque yo estoy siempre lista para lo que me necesiten y si lo que necesitan es una novela hay que buscarla, solo porque la gente lo pide entonces hay que ver para hacerlo...”, comentó.

 Foto: Instagram | @yadhira_carrillo
10 de 10

Hoy, Carrillo interpreta a Carolina Guillén, una destacada diseñadora de modas en la ficción, papel con el que retoma la cercanía con sus seguidores y consolida su regreso a Televisa.

 Foto: Captura de pantalla | Televisa
