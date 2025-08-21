  1. Inicio
Xava Drago, de Coda, murió tres meses después del nacimiento de su hija

El vocalista de la banda mexicana Coda falleció a los 54 años tras una batalla contra el cáncer, dejando a su hija Sofía Malena de apenas tres meses de edad

  • 21 de agosto de 2025 a las 13:50
En mayo de 2025, Xava Drago celebraba la llegada de su hija Sofía Malena, fruto de su relación con la actriz Ela Corez. Tres meses después, el vocalista de Coda murió a los 54 años a consecuencia del cáncer de estómago que padecía.

 Fotos: Instagram | @elacorez
Fue Corez quien compartió la primera imagen de la pequeña con un mensaje en Instagram.

 Foto: Instagram | @elacorez
“Eres tan hermosa como el canto de una sirena. Llegó nuestra pequeñita, Xava Drago la voz de Coda”, anunció a través de su cuenta de Instagram el pasado 18 de mayo.

 Foto: Instagram | @elacorez
Gracias a esas publicaciones, se supo que el intérprete alcanzó a convivir con su hija en los primeros meses de vida.

 Foto: Instagram | @elacorez
El deceso del cantante fue confirmado este 21 de agosto por su familia y la agrupación.

 Foto: Instagram | @elacorez
La relación entre el artista y Corez habría iniciado en 2021, y en enero de 2024 él le propuso matrimonio.

 Foto: Instagram | @elacorez
Aunque la actriz aceptó la petición, no hay certeza de si lograron concretar la boda.

 Foto: Instagram | @elacorez
Tras la partida del músico, ella compartió un conmovedor mensaje de despedida.

 Foto: Instagram | @elacorez
“Con toda la tristeza les cuento que mi Xava Drago la voz de Coda se fue a cantar al cielo, un cielo en donde estará tranquilo, sin dolor y mucha paz. Gracias a todos por su apoyo siempre, por no dejarnos, los quiero mucho. Eternamente Xava. Ela", escribió.

 Foto: Instagram | @xavacoda
El artista deja dos hijas: Nicole, de 15 años, y la recién nacida Sofía Malena.

 Foto: Instagram | @xavacoda
