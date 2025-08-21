Xava Drago, de Coda, murió tres meses después del nacimiento de su hija

En mayo de 2025, Xava Drago celebraba la llegada de su hija Sofía Malena, fruto de su relación con la actriz Ela Corez. Tres meses después, el vocalista de Coda murió a los 54 años a consecuencia del cáncer de estómago que padecía.
Fue Corez quien compartió la primera imagen de la pequeña con un mensaje en Instagram.
“Eres tan hermosa como el canto de una sirena. Llegó nuestra pequeñita, Xava Drago la voz de Coda”, anunció a través de su cuenta de Instagram el pasado 18 de mayo.
Gracias a esas publicaciones, se supo que el intérprete alcanzó a convivir con su hija en los primeros meses de vida.
El deceso del cantante fue confirmado este 21 de agosto por su familia y la agrupación.
La relación entre el artista y Corez habría iniciado en 2021, y en enero de 2024 él le propuso matrimonio.
Aunque la actriz aceptó la petición, no hay certeza de si lograron concretar la boda.
Tras la partida del músico, ella compartió un conmovedor mensaje de despedida.
“Con toda la tristeza les cuento que mi Xava Drago la voz de Coda se fue a cantar al cielo, un cielo en donde estará tranquilo, sin dolor y mucha paz. Gracias a todos por su apoyo siempre, por no dejarnos, los quiero mucho. Eternamente Xava. Ela", escribió.
El artista deja dos hijas: Nicole, de 15 años, y la recién nacida Sofía Malena.