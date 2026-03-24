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William Levy reaparece enamorado: ¿quién es Jenifer Camacho, la presunta nueva novia?

El nombre de Jenifer Camacho ha cobrado notoriedad las últimas horas tras aparecer besando al actor William Levy, en una historia publicada por el cubano. Aquí más detalles

  • Actualizado: 24 de marzo de 2026 a las 11:44
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La imagen de William Levy besando a una bella joven ha causado revuelo en las redes sociales. Aquí te contamos quién sería el nuevo amor del actor cubano.

 Fotos: Cortesía Instagram @jenifercamachoo
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El romance salió a la luz el lunes 24 de marzo, cuando Levy compartió una foto junto a Camacho durante un viaje en Granada, España, donde se les vio tomados de la mano y besándose, confirmando así los rumores que circulaban desde días antes.

 Foto: Cortesía Instagram @jenifercamachoo
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Previo a esta confirmación, el actor ya había generado especulación al referirse en redes sociales a una misteriosa “señorita J”, a quien agradeció por brindarle “amor limpio”, lo que posteriormente se vinculó directamente con Camacho.

 Foto: Cortesía Instagram @jenifercamachoo
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Jenifer Camacho no pertenece al mundo del espectáculo, lo que ha despertado aún más curiosidad entre seguidores y medios de entretenimiento, ya que su perfil es distinto al de anteriores parejas del actor.

 Foto: Cortesía Instagram @jenifercamachoo
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De acuerdo con la información disponible, Camacho es enfermera especializada en cuidados intensivos, profesión que ejerce tras haberse graduado en 2023 de la Universidad de Florida Central en Estados Unidos.

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En redes sociales, especialmente en Instagram, mantiene una presencia activa donde comparte aspectos de su vida personal, rutinas de ejercicio, viajes y su entorno profesional, acumulando miles de seguidores.

 Foto: Cortesía Instagram @jenifercamachoo
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Su estilo de vida ha llamado la atención, destacando por su disciplina física y hábitos saludables, los cuales coinciden con los intereses del actor, lo que ha sido señalado como un punto de conexión entre ambos.

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El vínculo entre Camacho y Levy se habría consolidado de forma reciente, luego de que el actor pasara un tiempo soltero tras su separación definitiva en 2024 de la actriz Elizabeth Gutiérrez, con quien mantuvo una relación de más de dos décadas y tuvo dos hijos.

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La relación ha generado amplio interés mediático debido a que es la primera vez que Levy presenta públicamente a una pareja tras su ruptura, marcando así una nueva etapa en su vida personal.

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Además, el hecho de que Camacho no sea una figura pública ha provocado múltiples preguntas sobre cómo inició la relación y cómo se conocieron, aunque esos detalles no han sido confirmados oficialmente.

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En medio de la exposición mediática, la pareja ha optado por compartir únicamente momentos puntuales, sin brindar mayores declaraciones públicas sobre su relación sentimental.

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Por ahora, la relación continúa siendo seguida de cerca por medios y seguidores, mientras ambos mantienen un perfil relativamente discreto pese al impacto que ha generado la confirmación del romance.

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