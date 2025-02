Will Smith revive “Matrix” 27 años después de rechazar ser Neo

“No me enorgullece, pero es la verdad: rechacé a Neo”, admitió Smith. “Los Wachowski solo habían hecho una película (Bound) y cuando me presentaron Matrix, su explicación fue confusa. En la reunión hablaban de escenas de acción impresionantes, pero no explicaban la trama ni los personajes. Me decían: ‘Pondremos 50 cámaras y verás el salto detenido en el aire’. No entendí la visión y decidí rechazarla”.