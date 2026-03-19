Whoopi Goldberg sobre su vida íntima a los 70 años: "Hago mis escapadas cuando las necesito"

La discusión de ayer también involucró a sus compañeras de panel. Sara Haines, casada desde 2014 con el abogado Max Shifrin y madre de tres hijos, dijo que sí extrañaba ciertos aspectos de la soltería, aunque los suyos eran distintos: "No la fuerza de un escarceo ni el bar, sino poder sentarme a comer helado sin que nadie me mire. Ver lo que me dé la gana sin tener que decirle a nadie a dónde voy en el día". Sunny Hostin, por su parte, reconoció que disfruta cuando su marido viaja.