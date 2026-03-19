Whoopi Goldberg sobre su vida íntima a los 70 años: "Hago mis escapadas cuando las necesito"

Whoopi Goldberg habló sobre su vida sexual en The View, el programa que conduce desde hace décadas, ante sus compañeras de panel y el público en vivo, sin rodeos ni eufemismos, como parte de una conversación que empezó con un artículo de revista y terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados en la televisión estadounidense.
El detonante fue un texto publicado en Cosmopolitan, en el que una mujer en pareja confesaba añorar la espontaneidad de su época de soltera: los escarceos casuales, las noches de bar, esa ligereza que se llega a diluir cuando se comparte techo y agenda con otra persona.
La copresentadora Joy Behar le preguntó a Goldberg si ella extrañaba algo de esos tiempos. La respuesta abrió la puerta al resto.
"Soy soltera", dijo Goldberg. Y luego, con la naturalidad que la caracteriza afirmó: "Yo frecuento bares, salgo por ahí. Hago mis escapadas cuando las necesito, pero no estoy casada con nadie y no tengo responsabilidades". El público respondió con aplausos.
La frase es la destilación de una postura que la actriz y presentadora ha ido construyendo, entrevista a entrevista, a lo largo de más de una década.
En una conversación con Interview Magazine, había sido igualmente directa: "En los últimos 25 años reconocí que no todo el mundo está hecho para una relación. Algunas personas simplemente están hechas para ser encuentros de una noche. No quiero vivir con nadie. Tengo mucha gente a la que quiero, pero no necesito que vivan conmigo ni que duerman conmigo".
Lo que distingue a Goldberg en este terreno no es la provocación, sino la coherencia. En mayo de 2024, durante una aparición en Who's Talking to Chris Wallace?, explicó su distancia del matrimonio.
"Cuando estás casada con alguien, tienes que estar involucrada en cómo se siente esa persona. Yo no lo estoy", dijo entre risas, antes de agregar: "No me importa cómo te sientes. Es terrible".
Pero esa independencia emocional, insistió entonces, no equivale a aislamiento. "Estoy involucrada con mi hija, con sus hijos, con mi yerno, con mis amigos".
Goldberg estuvo casada en tres ocasiones: con Alvin Martin, con quien tiene a su hija Alexandrea, entre 1973 y 1979; con el cinematógrafo David Claessen, entre 1986 y 1988; y con el sindicalista Lyle Trachtenberg, entre 1994 y 1995.
Ninguna de esas uniones terminó con rencor declarado. "Una vez fueron mis amigos. No significa que hablemos todo el tiempo, pero puedo ser respetuosa, porque no hay nadie con quien haya vivido o tenido algo a quien odie absolutamente", dijo en octubre de 2024.
La discusión de ayer también involucró a sus compañeras de panel. Sara Haines, casada desde 2014 con el abogado Max Shifrin y madre de tres hijos, dijo que sí extrañaba ciertos aspectos de la soltería, aunque los suyos eran distintos: "No la fuerza de un escarceo ni el bar, sino poder sentarme a comer helado sin que nadie me mire. Ver lo que me dé la gana sin tener que decirle a nadie a dónde voy en el día". Sunny Hostin, por su parte, reconoció que disfruta cuando su marido viaja.