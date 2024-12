Nuera de Maribel Guardia habla sobre su ‘primer romance’ tras muerte de Julián Figueroa

La madre subrayó que no desea imponerle una vida en los escenarios y prefiere que, si decide dedicarse a ello, sea cuando tenga la madurez suficiente para enfrentar las dificultades del medio. “Fue un proyecto de verano. No quiero que él se dedique a eso, al menos ahorita no. Ya cuando sea mayor de edad. Que sea algo que él decida, no que sea impuesto porque es un medio difícil”, explicó.