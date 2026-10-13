El secreto de Victoria y David Beckham: así eran sus citas en estacionamientos

Victoria Beckham, de 52 años, contó que muchas de sus primeras citas con David Beckham tuvieron lugar en estacionamientos, el rincón que encontraron para mantener en privado una relación que nacía cuando ella estaba en pleno apogeo con las Spice Girls y él jugaba en el Manchester United.
"Tuvimos bastantes primeras citas en estacionamientos", dijo la diseñadora y empresaria de belleza, según recogió People.
Enseguida añadió, entre risas, que la situación "no era tan sórdida como suena".
La exintegrante del grupo británico explicó que lo que buscaba en aquellos encuentros era tiempo "solo para conocerlo y conversar".
"Mi mamá me dejaba, yo me subía al auto de David y pasábamos horas conversando, conociéndonos en privado antes de que nadie supiera que estábamos saliendo", recordó. "Estábamos realmente bajo los reflectores", agregó.
La consigna de actuar con cautela venía de su mánager, que le insistía en que mantuviera la relación en reserva.
Los Beckham se conocieron en 1997 en un partido del Manchester United.
David contó en 2020, en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, que esa primera vez conversaron cerca de una hora en la sala de jugadores.
Se comprometieron a comienzos de 1998 y se casaron el 4 de julio de 1999.
Hoy, con 27 años de matrimonio, comparten cuatro hijos, Brooklyn, de 27 años, Romeo, de 24, Cruz, de 21, y Harper, de 15.