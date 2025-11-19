  1. Inicio
Victoria Kjær Theilvig en Miss Universo 2025: "Gracias por hacer este año tan memorable"

Victoria aseguró estar muy agradecida por el apoyo recibido durante su reinado y la increíble experiencia que vivió durante ese año como Miss Universo

  • 19 de noviembre de 2025 a las 08:05
Victoria Kjær Theilvig en Miss Universo 2025: Gracias por hacer este año tan memorable
1 de 10

Victoria Kjær Theilvig lució radiante al inicio de la gala preliminar de Miss Universo 2025 y agradeció por el año que vivió durante su reinado.

 Foto: Captura de pantalla/Miss Universo
Victoria Kjær Theilvig en Miss Universo 2025: Gracias por hacer este año tan memorable
2 de 10

La hermosa danesa caminó por la pasarela luciendo un espectacular vestido en tono rosa que enmarcaba su silueta.

Foto: Captura de pantalla/Miss Universo
Victoria Kjær Theilvig en Miss Universo 2025: Gracias por hacer este año tan memorable
3 de 10

Victoria Kjær Theilvig portó la corona de Miss Universo y desfiló con elegancia. Se mostró muy agradecida por el apoyo.

Foto: Captura de pantalla/Miss Universo
Victoria Kjær Theilvig en Miss Universo 2025: Gracias por hacer este año tan memorable
4 de 10

"Me siento muy bien, ver a cada una de las candidatas en el escenario. Qué honor. Estoy muy orgullosa de cada una esta noche", dijo la reina de belleza antes del inicio del desfile de vestidos de gala.

Foto: Captura de pantalla/Miss Universo
Victoria Kjær Theilvig en Miss Universo 2025: Gracias por hacer este año tan memorable
5 de 10

Kjær Theilvig aseguró que siente que el año se ha ido demasiado rápido y que siente que "fue ayer" que la nombraron como la embajadora de la belleza en el mundo.

Foto: Captura de pantalla/Miss Universo
Victoria Kjær Theilvig en Miss Universo 2025: Gracias por hacer este año tan memorable
6 de 10

"Me siento como si me coronaron ayer, este año ha pasado tan rápido. Estoy muy agradecida por esta increíble experiencia", expresó muy feliz.

Foto: Captura de pantalla/Miss Universo
Victoria Kjær Theilvig en Miss Universo 2025: Gracias por hacer este año tan memorable
7 de 10

"Quiero dar un gran agradecimiento a la organización por creer en mí, un gran agradecimiento a mi familia, mis hermanas, mi abuela, mis amigos, a mis seguidores y a cada una de las personas que he conocido en mi reinado", expresó la chica danesa en la que será una de sus últimas apariciones públicas como Miss Universo.

 Foto: Captura de pantalla/Miss Universo
Victoria Kjær Theilvig en Miss Universo 2025: Gracias por hacer este año tan memorable
8 de 10

"Muchas gracias por hacer este año tan memorable para mí", dijo evidentemente conmovida por el apoyo recibido.

 Foto: Captura de pantalla/Miss Universo
Victoria Kjær Theilvig en Miss Universo 2025: Gracias por hacer este año tan memorable
9 de 10

Victoria Kjær Theilvig ganó la corona de Miss Universo en 2024 y se convirtió en la primera Danesa en obtener el título.

Nicolle López Hernández
Victoria Kjær Theilvig en Miss Universo 2025: Gracias por hacer este año tan memorable
10 de 10

Victoria Kjær Theilvig tiene 22 años. Nació en la localidad de Søborg, al sureste de Copenhague el 13 de noviembre de 2003. Es una bailarina profesional, empresaria y aspirante a abogada, además es una activista en concientizar sobre la salud mental, defensora de los animales y emprendimiento en la industria de la belleza.

 Nicolle López Hernández
