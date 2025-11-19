Victoria Kjær Theilvig en Miss Universo 2025: "Gracias por hacer este año tan memorable"

Victoria Kjær Theilvig lució radiante al inicio de la gala preliminar de Miss Universo 2025 y agradeció por el año que vivió durante su reinado.
La hermosa danesa caminó por la pasarela luciendo un espectacular vestido en tono rosa que enmarcaba su silueta.
Victoria Kjær Theilvig portó la corona de Miss Universo y desfiló con elegancia. Se mostró muy agradecida por el apoyo.
"Me siento muy bien, ver a cada una de las candidatas en el escenario. Qué honor. Estoy muy orgullosa de cada una esta noche", dijo la reina de belleza antes del inicio del desfile de vestidos de gala.
Kjær Theilvig aseguró que siente que el año se ha ido demasiado rápido y que siente que "fue ayer" que la nombraron como la embajadora de la belleza en el mundo.
"Me siento como si me coronaron ayer, este año ha pasado tan rápido. Estoy muy agradecida por esta increíble experiencia", expresó muy feliz.
"Quiero dar un gran agradecimiento a la organización por creer en mí, un gran agradecimiento a mi familia, mis hermanas, mi abuela, mis amigos, a mis seguidores y a cada una de las personas que he conocido en mi reinado", expresó la chica danesa en la que será una de sus últimas apariciones públicas como Miss Universo.
"Muchas gracias por hacer este año tan memorable para mí", dijo evidentemente conmovida por el apoyo recibido.
Victoria Kjær Theilvig ganó la corona de Miss Universo en 2024 y se convirtió en la primera Danesa en obtener el título.
Victoria Kjær Theilvig tiene 22 años. Nació en la localidad de Søborg, al sureste de Copenhague el 13 de noviembre de 2003. Es una bailarina profesional, empresaria y aspirante a abogada, además es una activista en concientizar sobre la salud mental, defensora de los animales y emprendimiento en la industria de la belleza.