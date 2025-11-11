  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Vanessa Pulgarín ¿será la tercera colombiana Miss Universo?

La reina de belleza goza de popularidad en la edición 2025 del certamen, y se coloca dentro del top 5 de candidatas favoritas para ganar la corona. Aquí un perfil de la posible nueva Miss Universo

  • 11 de noviembre de 2025 a las 14:51
Vanessa Pulgarín ¿será la tercera colombiana Miss Universo?
1 de 10

Vanessa Pulgarín representa a Colombia en el certamen de Miss Universo, y ha conquistado un sitio importante en los listados de favoritas para ganar la corona. La reina de belleza tiene 34 años, mide 1.78 metros y actualmente realiza estudios de Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín.

 Foto: Instagram de Vanessa Pulgarín
Vanessa Pulgarín ¿será la tercera colombiana Miss Universo?
2 de 10

Tiene una amplia trayectoria en el modelaje, pero también ha incursionado en los negocios, es socia de un gimnasio y de una tienda de productos saludables, además creó una línea de ropa deportiva.

 Foto: Instagram de Vanessa Pulgarín
Vanessa Pulgarín ¿será la tercera colombiana Miss Universo?
3 de 10

Pulgarín ha consolidado su presencia en los concursos de belleza desde hace nueve años. En 2016 fue elegida Señorita Antioquia, y participó en 2017 en el Concurso Nacional de Belleza (Señorita Colombia), donde fue nombrada Virreina Nacional (primera finalista).

 Foto: Instagram de Vanessa Pulgarín
Vanessa Pulgarín ¿será la tercera colombiana Miss Universo?
4 de 10

Representó a Colombia en el Miss International 2017 en Tokio, Japón, en esa oportunidad no llegó a la etapa final, pero su paso por el certamen le dio la proyección internacional que buscaba.

 Foto: Instagram de Vanessa Pulgarín
Vanessa Pulgarín ¿será la tercera colombiana Miss Universo?
5 de 10

Tras madurar su imagen en las pasarelas y el modelaje, desfilando para diseñadores nacionales e internacionales y siendo imagen de marcas de moda y belleza, Pulgarín hizo en 2025 su retorno a los certámenes de belleza.

 Foto: Instagram de Vanessa Pulgarín
Vanessa Pulgarín ¿será la tercera colombiana Miss Universo?
6 de 10

Esta vez en el Miss Universo Colombia, donde, tras ser elegida Virreina de Antioquia, terminó victoriosa con la corona de Miss Colombia.

 Foto: Instagram de Vanessa Pulgarín
Vanessa Pulgarín ¿será la tercera colombiana Miss Universo?
7 de 10

En su estancia en Tailandia previo a la gran noche del Miss Universo el viernes 21 de noviembre, Vanessa Pulgarín ha destacado dentro de las favoritas.

 Foto: Instagram de Vanessa Pulgarín
Vanessa Pulgarín ¿será la tercera colombiana Miss Universo?
8 de 10

La Miss Colombia es muy activa en sus redes sociales, especialmente en Instagram, donde acumula 790 mil seguidores. Ahí ha publicado su paso por Tailandia.

 Foto: Instagram de Vanessa Pulgarín
Vanessa Pulgarín ¿será la tercera colombiana Miss Universo?
9 de 10

Medios especializados y foros del Miss Universo la colocan dentro del top 5 de las favoritas para ganar, una lista que la completan las representantes de Filipinas, Croacia, Puerto Rico y Tailandia.

 Foto: Instagram de Vanessa Pulgarín
Vanessa Pulgarín ¿será la tercera colombiana Miss Universo?
10 de 10

Algunos comentarios la definen como "la concursante a vencer", aunque nada es definitivo hasta el final de la gala de coronación del 21 de noviembre. De ganar, Pulgarín sería la tercera colombiana en obtener la corona del Miss Universo, tras Luz Marina Zuluaga (1958) y Paulina Vega (2014).

 Foto: Instagram de Vanessa Pulgarín
Cargar más fotos