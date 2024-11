Últimos detalles del funeral de Liam Payne: ¿Habrá monumento en Wolverhampton?

Un seguidor escribió: “Te extraño, Liam. Ya ha pasado un mes y sigo deseando que esto no fuera real. Que todavía estés aquí, pero sé que no es posible. Tu legado sigue vivo a través de tu familia, amigos y fans. Puede que te hayas ido, pero nunca serás olvidado. Descansa en paz, Payno”. Otro fan expresó: “En memoria de Liam Payne, 1 mes. Un hilo para todos los que lo extrañan, no lo olviden, está marcado en su alma”.