El caso de Yu Menglong sigue generando polémica en redes sociales. El público está atento a los fragmentos de un video que se filtró recientemente, donde el actor se ve siendo atacado presuntamente por colegas del entretenimiento. ¿Qué fue lo último que dijo el actor? Aquí los detalles.
La hipótesis inicial de la policía apunta a que Yu Menglong tuvo una muerte accidental, relacionada con el consumo de bebidas alcohólicas y la caída desde un edificio en Pekín. Sin embargo, recientemente se filtraron imágenes de un video en las que se ve al actor sufriendo de maltrato, lo que pondría en jaque la teoría de las autoridades.
Los clips muestran al famoso actor siendo golpeado y amenazado. En esta imagen se ve como habría sido lanzado desde el edificio, contradiciendo las versiones oficiales de su muerte.
Según nueva información que llegó Corte Suprema de China, serían 11 agresores los que aparecen en la escena, rodeando a Yu Menglong.
Según los videos filtrados, Yu era maltratado por el actor Fan Shiqi y otros de sus colegas por presuntamente estar involucrados en lavado de activos.
Entre los fragmentos del video surge un detalle: un papel arrugado que se exhibe ante la cámara, pidiendo a Yu Menglong que “firmara y confesara” una versión falsa.
Los investigadores de la Corte Suprema señalaron que esa confesión mostrada sería falsa, parte de una estrategia de tortura psicológica para desmantelar la reputación del actor.
Conforme a la narración, una de las frases clave sería: “La verdad los va a quemar a todos”, pronunciada por Yu Menglong antes de su muerte.
Los fragmentos del diálogo coincidirían con mensajes y notas recuperadas de comunicaciones digitales, que involucran a figuras importantes del mundo del entretenimiento, dándole fuerza a la versión de que Menglong intentaba revelar una red de lavado de activos.
Miles de seguidores se congregaron frente al tribunal para recordar a Yu Menglong y exigir respuestas, con pancartas que repetían su última sentencia: “La verdad los va a quemar a todos”.
Mientras tanto, algunos fans sostienen que las autoridades ocultan información, y señalan que ciertas noticias sobre el caso fueron eliminadas de los medios en China.
La atención pública continúa centrada en el caso del famoso actor, reconocido por su participación en concursos de talentos. Se volvió popular en 1015, tras su participación en el drama "Go Princess Go", "Eternal Love" y "The Legend of White Snake".
Sus fanáticos piden justicia y esperan que se esclarezca su muerte. Mientras tanto, algunas de las celebridades salpicadas en este caso, han eliminado sus redes sociales. También han sido dejados por fuera de algunas producciones por la presión de los fanáticos.
¿La información sobre la muerte de Yu Menglong está siendo censurada en China? Los seguidores opinan que "al tiempo saldrá la verdad sobre su deceso".