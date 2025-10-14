Tras divorcio de Keith Urban: Nicole Kidman se muda a Portugal... ¡y será vecina de Harry y Meghan!

La actriz australiana Nicole Kidman ha presentado una solicitud de residencia en Portugal tras su separación del músico Keith Urban, con quien estuvo casada durante 19 años.
Según informó el medio portugués SIC Notícias, Kidman presentó en julio la documentación ante la Agencia para la Integración, Migración y Asilo (AIMA), paso obligatorio para quienes buscan residir en el país.
La intérprete de Moulin Rouge! ha mostrado interés en adquirir una propiedad en el CostaTerra Golf & Ocean Club, un exclusivo complejo situado a una hora al sur de Lisboa, en la región de Comporta, conocido como los “Hamptons de Portugal”.
Se trata de un desarrollo inmobiliario promovido por Mike Meldman, cofundador de la marca de tequila Casamigos junto a George Clooney.
En la zona residen también figuras internacionales como el príncipe Harry y Meghan Markle, George Clooney, Paris Hilton y la princesa Eugenia de York, lo que ha contribuido a consolidar el enclave como uno de los destinos más exclusivos de Europa.
Kidman viajó a Portugal en julio para asistir a una cita presencial en la sede de AIMA, trámite que coincidió con los rumores sobre su separación. La ausencia de Urban en el proceso fue atribuida entonces a compromisos profesionales en Estados Unidos.
El CostaTerra Golf & Ocean Club se extiende sobre 722 acres frente al Atlántico e incluye campo de golf, club de playa, centro ecuestre, spa, gimnasio y una granja ecológica. Concebido como una comunidad residencial privada, el complejo ha sido descrito como una versión más tranquila y sostenible de otros destinos de lujo del Mediterráneo.
Kidman y Urban, casados desde 2006, poseen una amplia cartera inmobiliaria valorada en más de 280 millones de dólares, con propiedades en Sídney, Nueva York, Beverly Hills y Tennessee, donde residían habitualmente. Tras la separación, el futuro de estos activos aún no ha sido determinado.