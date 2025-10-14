  1. Inicio
Tras divorcio de Keith Urban: Nicole Kidman se muda a Portugal... ¡y será vecina de Harry y Meghan!

Tras su sonado divorcio de Keith Urban, Nicole Kidman solicita residencia en Portugal y ya planea establecerse en la costa sur de Lisboa

  • 14 de octubre de 2025 a las 09:53
1 de 8

La actriz australiana Nicole Kidman ha presentado una solicitud de residencia en Portugal tras su separación del músico Keith Urban, con quien estuvo casada durante 19 años.

Foto: shutterstock
2 de 8

Según informó el medio portugués SIC Notícias, Kidman presentó en julio la documentación ante la Agencia para la Integración, Migración y Asilo (AIMA), paso obligatorio para quienes buscan residir en el país.

 Foto: Instagram
3 de 8

La intérprete de Moulin Rouge! ha mostrado interés en adquirir una propiedad en el CostaTerra Golf & Ocean Club, un exclusivo complejo situado a una hora al sur de Lisboa, en la región de Comporta, conocido como los “Hamptons de Portugal”.

 Foto: Instagram
4 de 8

Se trata de un desarrollo inmobiliario promovido por Mike Meldman, cofundador de la marca de tequila Casamigos junto a George Clooney.

 Foto: Instagram
5 de 8

En la zona residen también figuras internacionales como el príncipe Harry y Meghan Markle, George Clooney, Paris Hilton y la princesa Eugenia de York, lo que ha contribuido a consolidar el enclave como uno de los destinos más exclusivos de Europa.

 Foto: Instagram
6 de 8

Kidman viajó a Portugal en julio para asistir a una cita presencial en la sede de AIMA, trámite que coincidió con los rumores sobre su separación. La ausencia de Urban en el proceso fue atribuida entonces a compromisos profesionales en Estados Unidos.

 Foto: Instagram
7 de 8

El CostaTerra Golf & Ocean Club se extiende sobre 722 acres frente al Atlántico e incluye campo de golf, club de playa, centro ecuestre, spa, gimnasio y una granja ecológica. Concebido como una comunidad residencial privada, el complejo ha sido descrito como una versión más tranquila y sostenible de otros destinos de lujo del Mediterráneo.

 Foto: Instagram
8 de 8

Kidman y Urban, casados desde 2006, poseen una amplia cartera inmobiliaria valorada en más de 280 millones de dólares, con propiedades en Sídney, Nueva York, Beverly Hills y Tennessee, donde residían habitualmente. Tras la separación, el futuro de estos activos aún no ha sido determinado.

 Foto: shutterstock
