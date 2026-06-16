Tras meses de especulación, Tom Holland confirma su boda con Zendaya

La confirmación de la boda de Tom Holland y Zendaya no vino de "fuentes cercanas", el propio actor ha ratificado la noticia en una entrevista a la revista Esquire.
Todo comenzó cuando en la entrevista le preguntaron sobre las fotos generadas con IA que desataron los rumores de boda, y el posterior comentario de que su abuela había pensado que no fue invitada, el entrevistador le preguntó si tuvo que dar explicaciones similares al resto de la familia, a lo que Holland dijo: "No, porque todos estaban allí".
Y así, con una frase corta, el actor zanjó meses de especulaciones en torno a la boda secreta con Zendaya, con quien mantiene una relación que se oficializó en 2021, aunque inició antes. Los actores trabajaron juntos por primera vez en Spider-Man: Homecoming, en 2017.
Holland rompió el silencio que Zendaya ha mantenido, pues la actriz en múltiples entrevistas se reservó cualquier comentario respecto al tema. En general, ambos han sido muy herméticos con su relación.
Si bien el actor se permitió dar un vistazo a su privacidad, pronto dejó claro que "eso es todo lo que puedo decir al respecto”, dejando a sus seguidores sin la posibilidad de conocer más detalles.
La confirmación de la boda se da en plena promoción de Spider-Man: Brand New Day, donde vuelven a compartir créditos.
Lo que sí expresó el actor, es que en un trabajo como el de ellos, en una industria tan exigente y expuesta, es "gratificante" tener una relación "sólida" que "perdure en el tiempo".
Holland dijo que con Zendaya se apoyan mutuamente "de maneras que solo nosotros podemos... Y creo que es un gran privilegio". El intérprete señaló que no entiende "cómo podría tener algo así con otra persona".
“Así que, para mí, encontré a mi alma gemela. Es mi mejor amiga, y soy la persona más feliz que he sido nunca cuando estoy con ella, pero también nunca me había sentido tan apoyado y seguro, jamás. Punto", dijo Holland en la entrevista a Esquire.
La pareja ha mostrado mucha complicidad y cercanía en la gira de promoción de la nueva película de Spider-Man, que se estrenará en los cines a finales de julio.