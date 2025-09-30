Todo lo que se sabe sobre las joyas de boda de Selena Gómez y Benny Blanco, incluido el reloj de un millón de dólares

El protagonismo de las joyas de la pareja, sin embargo, trascendió la tradición. La cantante incorporó a su colección nupcial un anillo de bodas de diamantes en la mano derecha, que se suma a su anillo de compromiso de 8 quilates, corte marquesa, diseñado por Katherine y Stephanie Theofilos de Abril Barret, montado sobre un aro de diamantes.