Todo lo que se sabe sobre las joyas de boda de Selena Gómez y Benny Blanco, incluido el reloj de un millón de dólares

Selena Gómez y Benny Blanco celebraron su boda en Santa Bárbara el pasado fin de semana. La pareja apostó por un estilo clásico en su vestimenta: Gómez lució dos vestidos de Ralph Lauren durante la ceremonia y Blanco eligió también un traje del diseñador estadounidense.
El protagonismo de las joyas de la pareja, sin embargo, trascendió la tradición. La cantante incorporó a su colección nupcial un anillo de bodas de diamantes en la mano derecha, que se suma a su anillo de compromiso de 8 quilates, corte marquesa, diseñado por Katherine y Stephanie Theofilos de Abril Barret, montado sobre un aro de diamantes.
Blanco, por su parte, optó por un anillo de oro liso que oculta en su interior los signos de nacimiento de ambos: un aguamarina por marzo y un rubí por julio.
Complementó la pieza con un brazalete tipo tennis y un reloj Ashoka de Jacob & Co. en la muñeca izquierda, junto a otro brazalete en la derecha. Según Only Natural Diamonds, las piezas suman un valor cercano a 1.3 millones de dólares.
El reloj de Blanco, un diseño Ashoka personalizado por William Goldberg, contiene 22.44 quilates con cuatro variantes de corte trillón del estilo Ashoka, mientras que el brazalete tipo tennis alcanza los 29.03 quilates.
Las gemas se distinguen por su corte rectangular con esquinas redondeadas y 62 facetas, diseñado para amplificar el tamaño y la luminosidad. La artista eligió pendientes de diamantes de Tiffany & Co., con un total de 12 quilates, y sumó dos anillos más a su mano derecha. La cantante no llevó pulseras, priorizando la simplicidad de las piezas seleccionadas.
La cantante siempre ha sido fanática de la alta joyería, con elecciones que incluyen marcas como Bulgari, Tiffany & Co. y Boucheron.
En los Premios Óscar 2025 lució el collar Shape of Matter de Bulgari, con un colgante de diamante pera de 10,16 quilates, y en los Golden Globes del mismo año llevó un colgante de diamante esmeralda de 18 quilates de la colección Blue Book de Tiffany.