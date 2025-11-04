Tiktoker hondureño, expulsado de reality tras intentar atacar a otro con un cuchillo

Una polémica se ha desatado en El Salvador luego que un tiktoker hondureño intentara atacar a otro tiktoker con un cuchillo durante un reality show que se realiza en ese país. ¿Quién es el tiktoker y qué se sabe del caso?
Se trata del tiktoker hondureño Urías Lobo, quien intentó apuñalar al salvadoreño Héctor Aparicio tras una pelea que ambos durante en el reality "La Casa de Yeik".
Ambos tuvieron una discusión y el hondureño lo persiguió con una cuchillo, por lo que tuvo que se detenido por sus compañeros.
Urías Lobo es un tiktoker hondureño oriundo de la zona oriental de Hondura y en redes ha hecho batallas donde realiza cualquier tipo de locuras por views y apoyo de la gente.
Lobo fue expulsado de "La Casa de Yeik", reality donde también está el influencer hondureño "Supremo". De hecho, al momento de ser expulsado, Supremo fue protagonista al estar en ese momento.
"Denuncian intento de homicidio en “La Casa de Yeik 2”, donde el tiktoker hondureño Urías Lobo intentó apuñalar al salvadoreño Héctor Aparicio tras una discusión en la que este último le lanzó agua durante una transmisión en vivo del reality", informaron algunos portales salvadoreños.
Se detalló que el hondureño ya había intentando agredir a otras personas en este reality que tiene un casa a diversos tiktokers, un formato que es bastante conocido en países como México.
En sus redes, Urías Lobo informó que había sido expulsado y tendrá que regresar a Honduras. Varios salvadoreños expresaron su repudio ante el tiktoker catracho.
Urías Lobo fue cuestionado fuertemente por los salvadoreños ante su conducta violenta en El Salvador, conducta que mostró durante estuvo en la "La Casa de Yeik 2".
Hace unos días había subido unas fotos a redes sociales al llegar a territorio salvadoreño para atender la convocatoria del influencer salvadoreño Yeik.