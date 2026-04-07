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The Boys llega a su temporada final: la serie promete cerrar con sangre, poder y caos

En esta última entrega, el conflicto llega a su punto más alto. Homelander, interpretado por Antony Starr, se encuentra en la cúspide de su poder. ¿Qué otros detalles se conocen?

  • Actualizado: 07 de abril de 2026 a las 12:28
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Después de años de polémica, éxito global y escenas que no dejaron indiferente a nadie, The Boys está lista para despedirse.

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Su quinta y última temporada se estrena este 8 de abril de 2026 en Prime Video, marcando el cierre de una historia que rompió todos los esquemas del género.

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Desde su debut, la serie se convirtió en un fenómeno por ofrecer una mirada cruda, violenta y profundamente satírica del mundo de los superhéroes, alejándose del tono clásico de franquicias como Marvel Studios o DC Comics.

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Aquí, los héroes no son precisamente modelos a seguir, y esa irreverencia fue justamente lo que conquistó a millones de espectadores.

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En esta última entrega, el conflicto llega a su punto más alto. Homelander, interpretado por Antony Starr, se encuentra en la cúspide de su poder, mientras el mundo parece cada vez más dispuesto a aceptarlo —o temerle— como una figura dominante.

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Del otro lado, Billy Butcher (Karl Urban) se prepara para una jugada desesperada: un virus capaz de eliminar a todos los “supes”, incluso si eso significa cruzar límites irreversibles.

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El estreno seguirá un formato que ya es marca de la casa: dos episodios iniciales y luego un capítulo semanal, construyendo tensión hasta un final previsto para el 20 de mayo.

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Una estrategia que no solo mantiene la conversación activa en redes, sino que ha sido clave en el éxito sostenido de la serie.

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Pero más allá de la acción y la violencia explícita, The Boys se despide dejando una huella clara: redefinió lo que significa contar historias de superhéroes en televisión.

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Su crítica al poder, a la manipulación mediática y a la cultura de la celebridad la convirtieron en algo más que entretenimiento; fue, para muchos, un reflejo incómodo —y a la vez fascinante— de la sociedad actual.

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Aunque esta será su despedida, el universo no desaparece. Proyectos derivados como Gen V ya han demostrado que la historia puede expandirse más allá de su narrativa principal, manteniendo vivo un mundo tan caótico como adictivo.

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Así, con todo listo para su capítulo final, la pregunta ya no es si The Boys cerrará con fuerza... sino cuán lejos está dispuesto a llegar antes de bajar el telón.

 Melissa Stephania López Nájera
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