The Boys llega a su temporada final: la serie promete cerrar con sangre, poder y caos

Después de años de polémica, éxito global y escenas que no dejaron indiferente a nadie, The Boys está lista para despedirse.
Su quinta y última temporada se estrena este 8 de abril de 2026 en Prime Video, marcando el cierre de una historia que rompió todos los esquemas del género.
Desde su debut, la serie se convirtió en un fenómeno por ofrecer una mirada cruda, violenta y profundamente satírica del mundo de los superhéroes, alejándose del tono clásico de franquicias como Marvel Studios o DC Comics.
Aquí, los héroes no son precisamente modelos a seguir, y esa irreverencia fue justamente lo que conquistó a millones de espectadores.
En esta última entrega, el conflicto llega a su punto más alto. Homelander, interpretado por Antony Starr, se encuentra en la cúspide de su poder, mientras el mundo parece cada vez más dispuesto a aceptarlo —o temerle— como una figura dominante.
Del otro lado, Billy Butcher (Karl Urban) se prepara para una jugada desesperada: un virus capaz de eliminar a todos los “supes”, incluso si eso significa cruzar límites irreversibles.
El estreno seguirá un formato que ya es marca de la casa: dos episodios iniciales y luego un capítulo semanal, construyendo tensión hasta un final previsto para el 20 de mayo.
Una estrategia que no solo mantiene la conversación activa en redes, sino que ha sido clave en el éxito sostenido de la serie.
Pero más allá de la acción y la violencia explícita, The Boys se despide dejando una huella clara: redefinió lo que significa contar historias de superhéroes en televisión.
Su crítica al poder, a la manipulación mediática y a la cultura de la celebridad la convirtieron en algo más que entretenimiento; fue, para muchos, un reflejo incómodo —y a la vez fascinante— de la sociedad actual.
Aunque esta será su despedida, el universo no desaparece. Proyectos derivados como Gen V ya han demostrado que la historia puede expandirse más allá de su narrativa principal, manteniendo vivo un mundo tan caótico como adictivo.
Así, con todo listo para su capítulo final, la pregunta ya no es si The Boys cerrará con fuerza... sino cuán lejos está dispuesto a llegar antes de bajar el telón.