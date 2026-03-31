Tendencias 2026: Bikinis para esta Semana Santa

Con los primeros días de playa y piscina de Semana Santa, las colecciones de baño 2026 ya tienen sus protagonistas.
Los verdes (pistacho, esmeralda, menta) lideran la temporada como el color más buscado.
Para quienes prefieren una apuesta más contenida, los rojos profundos en clave burdeos son la alternativa con más elegancia. En el extremo opuesto, el brillo reclama su espacio. Lurex, shimmer y acabados glitter protagonizan las piezas de edición limitada.
En siluetas, el underwire consolida su regreso. Sujeción real, líneas limpias y una influencia lencera que actualiza el bikini clásico.
Los tirantes anchos acompañan esta dirección con una feminidad más atlética que no renuncia a la forma
Mezcle diferentes tops y partes de abajo de bikini para crear su estilo ideal.
Gracias a su ajuste perfecto y diseño atemporal, estos conjuntos son ideales.
Esta temporada habrá verde por doquier en tonos neón, manzana y esmeralda.
Combine comodidad y estilo con diseños que realzan sufigura.
os tonos vibrantes son una apuesta segura y eterna para su estilo de baño.
Las rayas son una opción lúdica, favorecedora y sofisticada para quienes buscan un estilo clásico con un toque especial.
Los tonos rojo, rosa baya y vino aportan elegancia y lujo a su estilo playero, adaptándose con sofisticación a cualquier tipo de piel.