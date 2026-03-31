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Tendencias 2026: Bikinis para esta Semana Santa

El swimwear de 2026 llega a Semana Santa con las ideas claras. Colores, siluetas y tejidos que durarán toda la temporada

  • Actualizado: 31 de marzo de 2026 a las 13:06
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Con los primeros días de playa y piscina de Semana Santa, las colecciones de baño 2026 ya tienen sus protagonistas.

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Los verdes (pistacho, esmeralda, menta) lideran la temporada como el color más buscado.

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Para quienes prefieren una apuesta más contenida, los rojos profundos en clave burdeos son la alternativa con más elegancia. En el extremo opuesto, el brillo reclama su espacio. Lurex, shimmer y acabados glitter protagonizan las piezas de edición limitada.

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En siluetas, el underwire consolida su regreso. Sujeción real, líneas limpias y una influencia lencera que actualiza el bikini clásico.

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Los tirantes anchos acompañan esta dirección con una feminidad más atlética que no renuncia a la forma

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Mezcle diferentes tops y partes de abajo de bikini para crear su estilo ideal.

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Gracias a su ajuste perfecto y diseño atemporal, estos conjuntos son ideales.

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Esta temporada habrá verde por doquier en tonos neón, manzana y esmeralda.

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Combine comodidad y estilo con diseños que realzan sufigura.

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os tonos vibrantes son una apuesta segura y eterna para su estilo de baño.

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Las rayas son una opción lúdica, favorecedora y sofisticada para quienes buscan un estilo clásico con un toque especial.

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Los tonos rojo, rosa baya y vino aportan elegancia y lujo a su estilo playero, adaptándose con sofisticación a cualquier tipo de piel.

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