Taylor Swift y Travis Kelce: Así será el romance inédito en la docuserie del Eras Tour

Taylor Swift ha anunciado el lanzamiento de una docuserie de seis episodios centrada en su gira The Eras Tour, que incluirá imágenes inéditas de su relación con el jugador de fútbol americano Travis Kelce.
El proyecto, titulado The End of an Era, llegará a Disney+ el próximo 12 de diciembre, acompañado por el especial The Eras Tour | The Final Show, que mostrará íntegramente su último concierto.
El anuncio se realizó este lunes durante una entrevista en Good Morning America, donde la artista, de 35 años, presentó el primer tráiler oficial.
En él se la ve compartiendo momentos personales con Kelce, tanto en los ensayos previos a su debut sobre el escenario en junio de 2024 como en camerinos y tras bastidores.
“Queríamos recordar cada instante del final de una etapa esencial. Permitimos que las cámaras documentaran el proceso, las historias y el cierre de esta gira”, explicó Swift en su publicación en Instagram.
La docuserie ofrece acceso a los preparativos de The Eras Tour, los ensayos, el trabajo del equipo técnico y el día a día durante los casi dos años que la artista estuvo en ruta. También aparecen colaboradores habituales como Sabrina Carpenter, Gracie Abrams y Ed Sheeran, así como momentos íntimos con su familia y su entorno más cercano.
En uno de los fragmentos adelantados, Swift se muestra quitándose el maquillaje y comentando su dificultad para desconectarse tras los conciertos. “Veo televisión, pido cena al cuarto, firmo cajas de discos y trato de dormir. Luego todo vuelve a empezar”, relata.
The Eras Tour se desarrolló entre marzo de 2023 y diciembre de 2024, consolidándose como una de las giras más exitosas de la historia reciente.
Durante ese periodo, Swift publicó dos nuevos álbumes —The Tortured Poets Department y The Life of a Showgirl— y completó las regrabaciones de Speak Now (Taylor’s Version) y 1989 (Taylor’s Version).
Con esta producción, la cantante busca ofrecer un testimonio audiovisual del tramo final de un proyecto que marcó su trayectoria artística y personal. Disney+ emitirá simultáneamente los dos primeros episodios el 12 de diciembre, fecha simbólica para la artista, mientras los cuatro restantes se estrenarán semanalmente.