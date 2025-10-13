Taylor Swift y Travis Kelce: Así será el romance inédito en la docuserie del Eras Tour

La docuserie ofrece acceso a los preparativos de The Eras Tour, los ensayos, el trabajo del equipo técnico y el día a día durante los casi dos años que la artista estuvo en ruta. También aparecen colaboradores habituales como Sabrina Carpenter, Gracie Abrams y Ed Sheeran, así como momentos íntimos con su familia y su entorno más cercano.