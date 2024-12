Taylor Swift, una vida entre premios, récords y filantropía

Con ese álbum logró su primer Grammy al mejor álbum en 2009, año en que también una jovencísima Taylor de 20 años se alzaba con el MTV Video Music Awards al videoclip femenino por You Belong To Me, y en la gala se subió al escenario el rapero Kanye West, le arrebató el micrófono y dijo que debería haber ganado Beyoncé, que entonces era su pareja. Tiempo después el cantante se disculparía por su acción, aunque la tensión ha continuado en el tiempo.