Suraj Chavan, el "Justin Bieber de la India", se casa con su amiga de la infancia

Suraj Chavan, conocido como el "hombre más guapo de la India", o el "Justin Bieber local", sorprendió a sus seguidores al anunciar su matrimonio, con su amiga de la infancia Sanjana Gophane, en una ceremonia que fue tendencia en redes sociales.
El enlace matrimonial se celebró el pasado 29 de noviembre en Jejuri, una ciudad cerca de Pune, fusionando tradición y modernidad.
La celebración incluyó rituales clásicos de la India, como el compromiso, la ceremonia de haldi con cúrcuma, y la boda en un solo día.
Ambos lucieron atuendos tradicionales para la ceremonia, y después optaron por looks contemporáneos para la recepción.
Las imágenes rápidamente se volvieron tendencia en redes sociales y generaron reacciones y felicitaciones de admiradores y colegas del mundo del espectáculo.
Suraj Chavan nació en la pequeña aldea de Modhave, en Baramati, y desde joven enfrentó dificultades al quedar huérfano, asumiendo responsabilidades familiares desde muy temprana edad.
Su ingreso al mundo del entretenimiento fue impulsado por su popularidad en redes sociales, donde sus vídeos humorísticos en marathi lo convirtieron en un fenómeno viral a nivel nacional.
Posteriormente, participó en producciones regionales y ganó la quinta temporada del reality show Bigg Boss Marathi.
En 2025, protagonizó la película "Zapuk Zupuk", que, aunque dividió opiniones, fortaleció su presencia en el cine Marathi.
Más allá de su carrera, su físico y estilo carismático le han valido ser catalogado como “el hombre más guapo de la India”, acumulando millones de seguidores que admiran su sencillez, talento y humildad.
Su historia de amor con Sanjana, su amiga de infancia, ha sido vista como un ejemplo de un romance que nació en la confianza y la amistad duradera.
La pareja mantuvo un vínculo profundo desde pequeños, compartiendo sueños y aspiraciones, y su unión en matrimonio ha sido celebrada como una historia de amor auténtica.
No obstante, usuarios de redes sociales reaccionaron impactados y no dudaron en dejar sus comentarios jocosos al respecto.
"Voy a tener que ir a la India, capaz tenga más chances de ser lindo". "Si ese es el más bello de la india, yo voy de viaje y soy dios más o menos ja,ja,ja". "No somos feos, estamos en el país equivocado", son solo algunos de los comentarios que se leen.