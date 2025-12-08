  1. Inicio
Suraj Chavan, el "Justin Bieber de la India", se casa con su amiga de la infancia

Suraj Chavan, famoso por su carisma y estética, contrajo matrimonio con Sanjana Gophane, su amiga de la infancia, en una emotiva ceremonia en Pune

  • 08 de diciembre de 2025 a las 14:54
1 de 14

Suraj Chavan, conocido como el "hombre más guapo de la India", o el "Justin Bieber local", sorprendió a sus seguidores al anunciar su matrimonio, con su amiga de la infancia Sanjana Gophane, en una ceremonia que fue tendencia en redes sociales.

 Foto: Instagram Suraj Chavan
2 de 14

El enlace matrimonial se celebró el pasado 29 de noviembre en Jejuri, una ciudad cerca de Pune, fusionando tradición y modernidad.

 Foto: Instagram Suraj Chavan
3 de 14

La celebración incluyó rituales clásicos de la India, como el compromiso, la ceremonia de haldi con cúrcuma, y la boda en un solo día.

Foto: Instagram Suraj Chavan
4 de 14

Ambos lucieron atuendos tradicionales para la ceremonia, y después optaron por looks contemporáneos para la recepción.

 Foto: Instagram Suraj Chavan
5 de 14

Las imágenes rápidamente se volvieron tendencia en redes sociales y generaron reacciones y felicitaciones de admiradores y colegas del mundo del espectáculo.

 Foto: Instagram Suraj Chavan
6 de 14

Suraj Chavan nació en la pequeña aldea de Modhave, en Baramati, y desde joven enfrentó dificultades al quedar huérfano, asumiendo responsabilidades familiares desde muy temprana edad.

 Foto: Instagram Suraj Chavan
7 de 14

Su ingreso al mundo del entretenimiento fue impulsado por su popularidad en redes sociales, donde sus vídeos humorísticos en marathi lo convirtieron en un fenómeno viral a nivel nacional.

 Foto: Instagram Suraj Chavan
8 de 14

Posteriormente, participó en producciones regionales y ganó la quinta temporada del reality show Bigg Boss Marathi.

 Foto: Instagram Suraj Chavan
9 de 14

En 2025, protagonizó la película "Zapuk Zupuk", que, aunque dividió opiniones, fortaleció su presencia en el cine Marathi.

Foto: Instagram Suraj Chavan
10 de 14

Más allá de su carrera, su físico y estilo carismático le han valido ser catalogado como “el hombre más guapo de la India”, acumulando millones de seguidores que admiran su sencillez, talento y humildad.

 Foto: Instagram Suraj Chavan
11 de 14

Su historia de amor con Sanjana, su amiga de infancia, ha sido vista como un ejemplo de un romance que nació en la confianza y la amistad duradera.

 Foto: Instagram Suraj Chavan
12 de 14

La pareja mantuvo un vínculo profundo desde pequeños, compartiendo sueños y aspiraciones, y su unión en matrimonio ha sido celebrada como una historia de amor auténtica.

 Foto: Instagram Suraj Chavan
13 de 14

No obstante, usuarios de redes sociales reaccionaron impactados y no dudaron en dejar sus comentarios jocosos al respecto.

Foto: Instagram Suraj Chavan
14 de 14

"Voy a tener que ir a la India, capaz tenga más chances de ser lindo". "Si ese es el más bello de la india, yo voy de viaje y soy dios más o menos ja,ja,ja". "No somos feos, estamos en el país equivocado", son solo algunos de los comentarios que se leen.

Foto: Instagram Suraj Chavan
