Supremo sale del reality "La casa de Yeik": "Todo por salvar mi relación con la mujer que amo"

"Ustedes saben que cuando estoy en "La casa de Yeik" me portó mal, pero siempre con límite ya que estamos siendo grabados 24/7 y pues me duele que Milagro, que me estoy conociendo con ella donde nunca le he faltado el respeto, más bien me he vuelto sumiso, me duele que ella misma me esté atacando en sus redes", lamenta.