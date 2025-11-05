Supremo sale del reality "La casa de Yeik": "Todo por salvar mi relación con la mujer que amo"

El hondureño creador de contenido Supremo aseguró que el martes sería su último día en "La casa de Yeik", porque quiere salvar su relación con Milagro Flores. Aquí los detalles.
"Hoy será mi último día en la casa de Yeik, lo hablé con Milagro antes de venir, le dije 'amor, me voy a poner loco en el show, porque es lo que le gusta a la gente'", comienza diciendo el mensaje en el que confirma su salida.
"Me notificaron que más bien me estaba tirando malos comentarios en su grupo de difusión e historias y pues así ya no puedo ser el Supremo que a la gente le gusta", aseguró el influencer hondureño.
"Estoy en un reality donde yo sé que estoy siendo grabado 24/7 y sé cuáles son mis límites...", reconoció.
"Ustedes saben que cuando estoy en "La casa de Yeik" me portó mal, pero siempre con límite ya que estamos siendo grabados 24/7 y pues me duele que Milagro, que me estoy conociendo con ella donde nunca le he faltado el respeto, más bien me he vuelto sumiso, me duele que ella misma me esté atacando en sus redes", lamenta.
"Eso me limita a ser el Supremo que a ustedes les gusta, pero también quiero ser Lester, porque nunca tengo intenciones de lastimarla. Mood cabizbajo", finalizó el mensaje.
"Todo por salvar mi relación con la mujer que amo. Espero Milagro no esté molesta", dice la publición en sus redes sociales.
Cabe mencionar que Milagro había publicado en sus redes sociales que las actitudes de Supremo dentro del reality le habían dolido mucho.
"Yo nunca haría algo para afectarlo, si reaccioné fue para defenderme. Yo jamás he buscado cohibirlo de ser Supremo, incluso su madre me escribió ayer al ver todo lo que estaba pasando, me dijo que buscaría la manera de hablar con él... De mi parte le deseo lo mejor siempre", afirmó la presentadora hondureña, dejando entrever que ella habría puesto punto final a todo.
Hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado si dejarán de salir o seguirán intentando tener una relación.