"Tiene razón": Supremo tras el "usted y yo no somos nada" de Milagros Flores

El creador de contenido, Supremo, pidió a internautas que están dejándole comentarios negativos a Milagro, por dejarlo en la "frienzone" que no la ataquen

  • 01 de septiembre de 2025 a las 12:47
El creador de contenido, Lester Alberto Cardona Meza, más conocido como Supremo, reaccionó tras el cometario de la presentadora Milagro Flores, durante una transmisión en vivo, donde le aclaró: "usted y yo no somos nada", agregando que debía darse su lugar, causando revuelo en redes sociales. A continuación los detalles.

 Foto: redes sociales
Durante los últimos meses, Milagro y Supremo han estado en la mira por el "shippeo" (deseo de seguidores de que sean pareja). De hecho, han estado "conociéndose", alimentando la expectativa de los usuarios de redes sociales.

Foto: redes sociales
Sin embargo, la presentadora desató la polémica durante una transmisión en vivo cuando le dejó en claro a Supremo que no son pareja. "Usted puede hacer lo que quiera, señor, no me tiene que rendir cuentas a mí de nada, porque usted y yo no somos nada", dijo Milagro.

 Foto: redes sociales
Durante la transmisión, Supremo reaccionó mencionando que lo dejaron en la "friendzone". La situación dejó como resultado que una ola de comentarios negativos llegaran a Milagro Flores.

Foto: redes sociales
En ese sentido, Supremo apareció nuevamente en redes sociales para pedirle a los internautas que no ataquen a Milagro Flores, arguyendo que no había dicho nada fuera de sí.

Foto: redes sociales
"No me anden atacando a Milagro, que lo que ella dice tiene razón. Es la verdad lo que ella dijo, pero la gente lo toma a mal. Estamos bien, people. Incluso mañana yo la voy a traer al aeropuerto", dijo Supremo durante una transmisión en vivo, días después del comentario de la presentadora.

Foto: redes sociales
Por otra parte, el "Príncipe de Honduras", reveló que no le había pedido a Milagro que sea su novia, arguyendo que lejos de su apariencia extrovertida, es alguien "tímido".

Foto: redes sociales
"Yo no le he pedido que sea mi novia, pero no es porque sea lento, sino porque yo soy bien penoso, soy tímido. Pero nos estamos conociendo como dos personas normales y yo estoy dando lo mejor de mí".

Foto: redes sociales
Además, mencionó que no se ven tanto como quisieran, debido a sus trabajos. No obstante, afirmó que de cara al partido de fútbol de tiktoker que se llevará a cabo en Brasil, él y su equipo están realizando sus entrenamientos en Tegucigalpa, con la finalidad de estar cerca de la presentadora.

Foto: redes sociales
"Por eso los entrenamientos yo los pasé para Tegucigalpa, para estar más cerca de ella, soy pícaro yo", concluyó Supremo.

Foto: redes sociales
Algunos usuarios de redes sociales tienen la esperanza que el amor surja entre Supremo y Milagro Flores, ya que no han tenido tanta suerte con las relaciones de pareja.

Foto: redes sociales
No obstante, hay quienes consideran que este vínculo se trata meramente de marketing, mientras tanto, otros opinan que Milagro solo se ha acercado a Supremo para obtener ganancias. "Ahí no es, Supremo". "Eres buena persona, mejor sigue tu vida". "Esa mujer solo se está colgando de Supremo".

Foto: redes sociales
