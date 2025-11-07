¿Supremo le fue infiel a Milagro Flores? Esto reveló la tiktoker Andy Best

"Ustedes díganme quién creen ustedes que tuvo relaciones en esa casa... Y saben qué es lo peor, que todavía al cerote ese le dan chance para que suba dedicatorias a su Instagram, cuando tenía problemas con su pareja", inició diciendo Best durante su transmisión, por lo que los seguidores comenzaron a atar cabos, sospechando de Supremo, quien sigue "conociéndose" en términos amorosos con Milagro Flores.