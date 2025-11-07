¿Supremo le fue infiel a Milagro Flores? Esto reveló la tiktoker Andy Best

La polémica en torno al vínculo amoroso entre la presentadora Milagro Flores y el tiktoker Lester Cardona, más conocido como Supremo, parece estar en problemas por las recientes declaraciones de la creadora de contenido Andy Best. ¿Afirmó que le fue infiel? Aquí los detalles.
La creadora de contenido quien participó en "La Casa de Yeik 2", realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta de TikTok hizo fuertes acusaciones contra Supremo, dejando entrever que no le simpatiza.
Best cuestionó la conducta de los participantes hombres en la casa, señalando que al menos dos de ellos tuvieron intimidad con alguien más.
"Ustedes díganme quién creen ustedes que tuvo relaciones en esa casa... Y saben qué es lo peor, que todavía al cerote ese le dan chance para que suba dedicatorias a su Instagram, cuando tenía problemas con su pareja", inició diciendo Best durante su transmisión, por lo que los seguidores comenzaron a atar cabos, sospechando de Supremo, quien sigue "conociéndose" en términos amorosos con Milagro Flores.
"Allá las mujeres de esos maj** si quieren que les sigan viendo la cara de pende***. Yo miré, punto", dijo Best durante su transmisión.
Un seguidor le escribió en el chat: "se va a enojar Milagro porque hables del marido" a lo que Andy respondió: "Si yo solo estoy hablando la verdad del marido, si se enoja y lo defiende por ser un infiel allá de ella", confirmando que Supremo le fue infiel con una participante, cuyo nombre no fue revelado.
Aunque la polémica inició luego de que se viera a Supremo muy cercano a la tiktoker salvadoreña Lorjia.
Best también manifestó que está dispuesta a dar más detalles a las mujeres involucradas, sugiriendo que tiene información confidencial sobre la situación
Por su parte, Milagros reaccionó visiblemente afectada a las actitudes de Supremo, con quien se estaría consolidando una relación tras varios meses de "shippeo" (deseo de seguidores porque sus figuras tengan una relación romántica). Aunque luego refirió que puede ser "show" del tiktoker por figurar en el reality.
Por su parte, Supremo informó que se saldría del reality para no "perder a la mujer que ama".
Mientras tanto, Andy Best sostiene sus declaraciones: "Que me contacten las dos mujeres", dijo, dejando entrever que revelaría datos que podrían afectar la imagen de Supremo.
La reacción en las redes no se hizo esperar, ya que varios participantes en "La Casa de Yeik" desmintieron las acusaciones de Best y la calificaron de difamadora. Yeik, conductor del programa, incluso amenazó con demandar a Best por incumplimiento de contrato, pero la influencer afirmó que ya no estaba vinculada legalmente al show.