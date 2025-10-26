Supremo denuncia que Key Key atacó a Mr. JC: "Lo golpearon y lo amenazaron con un arma"

Una polémica se ha desatado en redes sociales luego que Supremo afirmara que el cantante hondureño Key Key, ataco con su equipo de trabajo al cantante y tiktoker hondureño, Mr. JC. Esto fue lo que contó Supremo en sus redes sociales.
En su cuenta de Instagram, Supremo aseguró que Key Key y su equipo amenazaron a Mr. JC durante una actividad que tuvieron en San Juan Pueblo, en el departamento de Atlántida.
Según Supremo, el equipo de trabajo de Key Key junto al canta golpearon entre cuatro personas a Mr. JC y lo amenazaron con un arma.
Supremo afirmó que Key Key necesita vistas y no tiene carro, por lo que optó a la polémica para volver a ser nombrado en redes sociales.
Parte de los mensajes que dejó Supremo en redes sociales, ambos luego subieron videos donde contaron parte de lo sucedido, desde sus versiones.
Mr. JC dijo en sus redes que antes que Key Key sacara "Tengo un plan", Key Key le rechazó una invitación a una canción por envidia al cantante hondureño KBP.
Mr. JC mencionó que en una canción le dedicó una pequeña tiradera a Key Key y por eso es que fue atacado en San Juan Pueblo, Atlántida.
"Yo le caí solo a ese man, ellos eran como 15 y nosotros solo cuatro. De un solo Supremo se fue a las redes porque se está victimizando", dijo Key Key.
"El guardia me puso el arma en el pecho, nunca me había involucrado en cosas así y no deseaba que llegáramos a estos términos. Pido una disculpa a mis fans, pero con ellos que lo quieren humillar a uno, no", acotó Key Key.