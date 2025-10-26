  1. Inicio
Supremo denuncia que Key Key atacó a Mr. JC: "Lo golpearon y lo amenazaron con un arma"

Durante una actividad en San Juan Pueblo, Atlántida, se desató un pelea entre los hondureños

  • 26 de octubre de 2025 a las 14:16
1 de 9

Una polémica se ha desatado en redes sociales luego que Supremo afirmara que el cantante hondureño Key Key, ataco con su equipo de trabajo al cantante y tiktoker hondureño, Mr. JC. Esto fue lo que contó Supremo en sus redes sociales.

Foto: El Heraldo
2 de 9

En su cuenta de Instagram, Supremo aseguró que Key Key y su equipo amenazaron a Mr. JC durante una actividad que tuvieron en San Juan Pueblo, en el departamento de Atlántida.

Foto: Cortesía redes Supremo
3 de 9

Según Supremo, el equipo de trabajo de Key Key junto al canta golpearon entre cuatro personas a Mr. JC y lo amenazaron con un arma.

Foto: Cortesía redes Supremo
4 de 9

Supremo afirmó que Key Key necesita vistas y no tiene carro, por lo que optó a la polémica para volver a ser nombrado en redes sociales.

Foto: Cortesía redes Supremo
5 de 9

Parte de los mensajes que dejó Supremo en redes sociales, ambos luego subieron videos donde contaron parte de lo sucedido, desde sus versiones.

Foto: Cortesía redes Supremo
6 de 9

Mr. JC dijo en sus redes que antes que Key Key sacara "Tengo un plan", Key Key le rechazó una invitación a una canción por envidia al cantante hondureño KBP.

 Foto: Cortesía redes Supremo
7 de 9

Mr. JC mencionó que en una canción le dedicó una pequeña tiradera a Key Key y por eso es que fue atacado en San Juan Pueblo, Atlántida.

Foto: Cortesía redes Supremo
8 de 9

"Yo le caí solo a ese man, ellos eran como 15 y nosotros solo cuatro. De un solo Supremo se fue a las redes porque se está victimizando", dijo Key Key.

Foto: Cortesía redes Key Key
9 de 9

"El guardia me puso el arma en el pecho, nunca me había involucrado en cosas así y no deseaba que llegáramos a estos términos. Pido una disculpa a mis fans, pero con ellos que lo quieren humillar a uno, no", acotó Key Key.

Foto: Cortesía redes Key Key
