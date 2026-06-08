Taquilla mundial: Super Mario Galaxy ya es un éxito de 1,000 millones

Bastaron 10 fines de semana para que The Super Mario Galaxy Movie alcanzara lo que Hollywood lleva años persiguiendo sin éxito en 2026. La película cruzó oficialmente la barrera de los 1,000 millones de dólares en taquilla mundial durante su décimo fin de semana en cartelera, según confirmó Deadline, sellando así un hito que ningún otro título del año había conseguido antes que ella.
Dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic —la misma dupla que estuvo al frente de la primera entrega— y escrita por Matthew Fogel, la película reúne de nuevo a Chris Pratt como Mario, Anya Taylor-Joy como la Princesa Peach, Charlie Day como Luigi, Jack Black como Bowser y Keegan-Michael Key, sumando esta vez a Benny Safdie como Bowser Jr., Donald Glover como Yoshi, Brie Larson como la Princesa Rosalina y Glen Powell como Fox McCloud, el personaje de la franquicia Star Fox de Nintendo.
La trama lleva a los héroes fuera del Reino Champiñón y los lanza al cosmos.
Bowser Jr. secuestra a Rosalina con el objetivo de drenar su poder y utilizarlo para alimentar un cañón capaz de destruir planetas, en honor a su padre Bowser, quien fue reducido de tamaño por la propia Peach y permanece encarcelado en su castillo. El resultado es una aventura animada de 98 minutos que apuesta por los escenarios galácticos del videojuego original de 2007 y su secuela de 2010.
La película acumuló 428.5 millones de dólares en el mercado doméstico y 571.5 millones en el internacional, con cifras registradas al 8 de junio de 2026 según Box Office Mojo.
Su arranque fue arrollador desde el primer día: el 1 de abril, aprovechando las vacaciones de primavera y la Semana Santa, recaudó 34 millones de dólares en su jornada de apertura y 130.9 millones durante el fin de semana, llevando su total de cinco días a 190 millones.
Ese arranque la posicionó como el mayor debut doméstico del año hasta ese momento, superando los 80.5 millones que abrió Project Hail Mary, el éxito de ciencia ficción protagonizado por Ryan Gosling, en marzo. A nivel mundial, sus primeros cinco días sumaron 372.5 millones de dólares, apenas por debajo de los 378 millones con los que debutó la primera película, pero suficientes para asegurar el mayor estreno global de 2026.
El camino al millar, sin embargo, fue más lento que el de su predecesora. La primera Super Mario Bros. Movie alcanzó los 1,000 millones en apenas 26 días en 2023, mientras que la secuela tardó aproximadamente 66 días en lograr el mismo resultado.
Aun así, el dato no resta peso al logro: ningún otro estreno de 2026 ha llegado siquiera cerca, y el filme más próximo a esa cifra es el biopic de Michael Jackson, que se acerca a los 900 millones y recientemente superó a The Hunger Games: Catching Fire como la película más taquillera en la historia de Lionsgate.
Con un presupuesto de producción de unos 110 millones de dólares, los números de rentabilidad resultan difíciles de ignorar. La inversión ya genera más de nueve veces su retorno. Además, la película recaudó 22.2 millones de dólares solo en salas IMAX, lo que constituye el segundo mejor estreno global en ese formato para un título de Hollywood distribuido por esa compañía.
El impacto también se siente a nivel de franquicia. La suma de las dos películas de Mario eleva el total acumulado de la franquicia a 2,300 millones de dólares, suficiente para desplazar a "Madagascar" —con cuatro entregas y 2,260 millones— como la novena franquicia animada más taquillera de todos los tiempos. En términos individuales, la película se convierte en el decimosexto filme animado en superar los 1,000 millones de dólares y en el número 61 entre todos los filmes de la historia, sin ajuste por inflación.
El año cinematográfico sigue abierto. En 2025 solo cuatro películas superaron los 1,000 millones de dólares —Zootopia 2, Avatar: Fire and Ash, Lilo & Stitch y la animación china Ne Zha 2— y el horizonte de 2026 promete nuevos desafíos al trono que Mario ocupa por ahora en solitario. El 19 de junio llega Toy Story 5, y en julio lo hará la versión de acción real de "Moana", con los tentáculos de Disney extendidos también sobre Avengers: Doomsday. Por ahora, el fontanero tiene la corona. Y la defiende desde el espacio.