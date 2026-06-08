Taquilla mundial: Super Mario Galaxy ya es un éxito de 1,000 millones

El impacto también se siente a nivel de franquicia. La suma de las dos películas de Mario eleva el total acumulado de la franquicia a 2,300 millones de dólares, suficiente para desplazar a "Madagascar" —con cuatro entregas y 2,260 millones— como la novena franquicia animada más taquillera de todos los tiempos. En términos individuales, la película se convierte en el decimosexto filme animado en superar los 1,000 millones de dólares y en el número 61 entre todos los filmes de la historia, sin ajuste por inflación.