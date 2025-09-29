Suly Cálix anuncia su segundo embarazo: "Es un milagro y testimonio que compartiré"

Un nuevo miembro se suma a la familia de la comunicadora, tras haber anunciado su segundo embarazo y, aunque no dio muchos detalles, aseguró que es un verdadero milagro y testimonio que luego dará a conocer. Así lo anunció en sus redes:
Y es que, tras la llegada de su primera hija, Micaela, el 10 de octubre de 2020, nuevamente la periodista anuncia que está embarazada.
Fue a través de sus redes sociales que Cálix dio a conocer la noticia, acompañada de un mensaje y una fotografía de Micaela sosteniendo un cuadro con una ecografía, en la que se revela el tiempo de gestación.
“Y aquí la hermana más feliz: Micaela. No se imaginan la reacción tan hermosa de Micaela al enterarse de que iba a ser hermana. En 24 horas se encargó de que toda la familia lo supiera y, bueno, algunos de ustedes también se dieron cuenta, jaja. Estamos felices de esta hermosa etapa que iniciamos; es un milagro y un testimonio que compartiré con ustedes", dice la publicación.
"Hoy tengo 9 semanas" dice la fotografía con la que anunció este emotivo momento.
La noticia fue bien recibida por sua amigos, colega y seguidores, quienes enviaron sus buenos deseso en esta nueva etapa.
"Awwwwwwwww, Suly Cálix, qué belleza. Que Dios les bendiga y cuide cada día". "¡¡¡Felicidades, amiga Suly Cálix, por ese nuevo vástago! Dios les bendiga aún más". "Muchísimas felicidades, que Dios bendiga el fruto de tu vientre". "Gracias por compartir esa gran noticia, muchas felicidades. Dios bendiga grandemente a tu familia", son algunos de los comentarios en redes sociales.
Y es que la noticia, para muchos, no fue una sorpresa, pues días anteriores la periodista había realizado una publicación con un mensaje que levantó sospechas en sus seguidores.
"Voy muy emocionada. No les voy a negar que pensé mucho en si tomar o no este viaje, pero se vienen meses sorprendentes en los cuales tendré que estar más quieta. Ya les contaré. Así que dije: ¡nos vamos! Hay tanto por compartir con ustedes, y todo es muyyyy bonito. Dios nos tiene en el hueco de su mano y cumple sus promesas", dice la publicación.
Rápidamente, los usuarios comenzaron a dejar sus comentarios, afirmando que la frase "se vienen meses sorprendentes en los cuales tendré que estar más quieta" se debía a un embarazo.
"Seguro estás embarazada, ¡bendiciones!". "Ya está en camino un nuevo integrante. ¡Felicidades, Suly Cálix! Todo esfuerzo vale la pena... Josué 1:9"."Suly tendrá otro bebé, por eso le toca estar tranquila", eran los comentarios en la foto.
Y sí, acertaron con la noticia. Suly Cálix se suma a la lista de las nuevas figuras hondureñas que están en la dulce espera este año.