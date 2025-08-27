  1. Inicio
"Street Fighter": Noah Centineo sorprende con transformación para interpretar a Ken

El actor conocido por sus papeles en cine y series, tuvo una impresionante transformación para interpretar a Ken en la próxima adaptación de Street Fighter

  • 27 de agosto de 2025 a las 15:16
1 de 10

El reconocido actor Noah Centineo, reconocido por su carisma y talento en producciones como "The Recruit" y "Black Adam", ha sorprendido con un giro radical para interpretar a uno de los personajes más emblemáticos del universo "Street Fighter": Ken Masters.

 Foto: redes sociales
2 de 10

A sus 29 años de edad, Centineo ha mostrado una increíble transformación física, impactando a todos.

Foto: redes sociales
3 de 10

A través de su cuenta de Instagram, compartió imágenes del tremendo físico que tiene ahora, destacando una musculatura imponente, propia de un culturista de alto nivel.

Foto: Instagram Noah Centineo
4 de 10

El actor aparece ahora con cabello rubio y un aspecto más maduro, listo para darle vida a un experto en artes marciales.

Foto: redes sociales
5 de 10

Tras la elección de Centineo hay grandes expectativas para este papel, por la gran dedicación que ha demostrado. De acuerdo con la información que se maneja, actualmente cuenta con más de kilos de puro músculo, dejando atrás esa imagen de galán juvenil que lo venía caracterizando.

Foto: redes sociales
6 de 10

Ken Masters, el personaje que interpretará, es un experto en artes marciales que, junto a Ryu, forma parte de los protagonistas de este universo "Street Fighter". Ambos personajes son estudiantes del estilo Shokotan, y representan la valentía.

 Foto: redes sociales
7 de 10

Esta película busca capturar la esencia de estos grandes íconos, acercando a los fanáticos a una versión más moderna.

Foto: redes sociales
8 de 10

Además de su papel en "Street Fighter", Centineo tendrá la oportunidad de brillar en la pantalla grande, ya que también tendrá la oportunidad de darle vida a un joven Rambo, en una película que explotará los orígenes del ícono soldado del Vietnam, originalmente interpretado por el actor Sylvester Stallone. El estreno de esta cinta se prevé para 2026.

 Foto: redes sociales
9 de 10

Los fanáticos Centineo están ansiosos por verlo en esta nueva faceta actoral, ya que consideran que estas oportunidades marcarán una evolución en su carrera artística.

Foto: redes sociales
10 de 10

"Street Fighter" combinará acción, cultura pop y una cuidadosa preparación física, prometiendo conquistar a grandes y chicos.

Foto: redes sociales
