"Street Fighter": Noah Centineo sorprende con transformación para interpretar a Ken

Además de su papel en "Street Fighter", Centineo tendrá la oportunidad de brillar en la pantalla grande, ya que también tendrá la oportunidad de darle vida a un joven Rambo, en una película que explotará los orígenes del ícono soldado del Vietnam, originalmente interpretado por el actor Sylvester Stallone. El estreno de esta cinta se prevé para 2026.