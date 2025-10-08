Stefon Diggs, el futuro padre del hijo de Cardi B, envuelto en acusaciones cruzadas de violencia doméstica

La disputa judicial inició en febrero de 2025, cuando el receptor de los New England Patriots, de 31 años, presentó una demanda contra Hernández, conocida por su participación en el reality show Basketball Wives Orlando, y una tercera parte, Brianna Mack.
En su escrito, Diggs acusaba a las demandadas de agresión, angustia emocional, allanamiento de morada, conspiración y extorsión, solicitando una indemnización de hasta un millón de dólares.
El deportista alega que la mañana del 7 de junio de 2024, tras una noche de convivencia en su apartamento de Houston, Hernandez, presuntamente intoxicada, irrumpió en una habitación y se negó a marcharse.
Según su versión, la expareja del jugador supuestamente destruyó una consola de videojuegos, dañó un reloj valorado en 130.000 dólares y arrojó su teléfono al inodoro, además de propinarle puñetazos. Diggs niega cualquier reacción física, sugiriendo que Hernández se resbaló.
En abril de 2025, Mulan Hernandez, de 24 años, presentó una contrademanda en la que refuta las alegaciones de Diggs y lo señala como el agresor. La personalidad televisiva afirma que fue el jugador quien actuó con violencia física durante su breve noviazgo en 2024.
Hernández detalla un incidente ocurrido el mismo 7 de junio de 2024, asegurando que Diggs la agredió por la espalda y le propinó un puñetazo en la nuca, lo que le causó una conmoción cerebral.
La contrademanda va más allá al afirmar que, tras la supuesta agresión, el deportista intentó silenciarla para evitar que la noticia llegara a la NFL y a la opinión pública. Hernández sostiene que Diggs, actuando de manera "frenética", envió a su asistente a Houston para convencerla de firmar un acuerdo de confidencialidad (NDA).