Stefon Diggs, el futuro padre del hijo de Cardi B, envuelto en acusaciones cruzadas de violencia doméstica

La contrademanda va más allá al afirmar que, tras la supuesta agresión, el deportista intentó silenciarla para evitar que la noticia llegara a la NFL y a la opinión pública. Hernández sostiene que Diggs, actuando de manera "frenética", envió a su asistente a Houston para convencerla de firmar un acuerdo de confidencialidad (NDA).