Sophie Turner se sincera sobre su vida sexual y sus hábitos amorosos

Turner también se refirió a su vida amorosa y confesó un hábito que considera un “red flag”. Al leer un tuit que decía: “Dejaría que Sophie me rompiera como a un huevo y luego me dejara en visto”, admitió: “Eso es, de hecho, lo que hago todo el tiempo. Soy una gran ‘ghoster’, lo cual no es algo de lo que esté orgullosa. Lo digo sonriendo, pero no estoy orgullosa de eso. Sin embargo, sí lo hago bastante seguido”.