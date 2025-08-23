Sophie Turner se sincera sobre su vida sexual y sus hábitos amorosos

Sophie Turner volvió a mostrar su franqueza en temas íntimos durante una entrevista con BuzzFeed que se viralizó rápidamente. La actriz británica de 29 años respondió sin reservas a mensajes de seguidores con tono subido, abordando su sexualidad, hábitos amorosos y percepción pública.
Al leer un mensaje que decía: “Sophie Turner can top me” (“Sophie Turner puede dominarme”), Turner respondió con una sonrisa: “¿Sería dominante? No creo que lo sea. Creo que soy pasiva, creo que soy pasiva. Te lo haré saber, volveré contigo con la respuesta”.
Aunque bromeó sobre ser “top”, reafirmó que no se considera dominante en la intimidad: “Ser una top sería un sueño hecho realidad. Muchas gracias a todos”.
A su vez, la actriz reflexionó sobre la energía que transmite en sus personajes.
“Me gusta mucho que digan que transmito energía de dominante. Por eso amo la actuación, porque te lleva a un lugar en el que nunca has estado antes”, dijo.
Turner también se refirió a su vida amorosa y confesó un hábito que considera un “red flag”. Al leer un tuit que decía: “Dejaría que Sophie me rompiera como a un huevo y luego me dejara en visto”, admitió: “Eso es, de hecho, lo que hago todo el tiempo. Soy una gran ‘ghoster’, lo cual no es algo de lo que esté orgullosa. Lo digo sonriendo, pero no estoy orgullosa de eso. Sin embargo, sí lo hago bastante seguido”.
Sobre su físico, la actriz se mostró autocrítica y divertida ante los comentarios de fans: “No tengo trasero. Es básicamente una espalda larga”, dijo entre risas.
No es la primera vez que Turner aborda temas íntimos públicamente. En el podcast Dish de julio de 2024, aseguró que Game of Thrones le dio muchas lecciones sobre sexualidad
“Todo lo que aprendí [vino] de Game of Thrones, y un poco de mis padres. Una locura. Definitivamente recibí mi educación sexual de esa serie. ¡Más que suficiente!”.
En lo personal, Turner mantiene una relación con el aristócrata británico Peregrine Pearson. La pareja fue vista por primera vez en octubre de 2023 durante la final de la Copa Mundial de Rugby en París, besándose públicamente. Desde entonces, han compartido viajes y apariciones, incluyendo paseos en Londres, esquí en enero de 2024 y el British Open Polo Championship en julio de 2024.