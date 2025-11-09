  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

"Sólo escuché el silbido": El dramático testimonio que hizo dudar a Lupillo sobre la muerte de Jenni Rivera

.En una entrevista reciente, el artista reveló la existencia de un audio de control aéreo "cortado" y compartió el testimonio de un testigo presencial que describe cómo el cielo "se prendió rojo"

  • 09 de noviembre de 2025 a las 11:26
Sólo escuché el silbido: El dramático testimonio que hizo dudar a Lupillo sobre la muerte de Jenni Rivera
1 de 9

El cantante Lupillo Rivera volvió a generar atención mediática al expresar dudas sobre las circunstancias que rodearon la muerte de su hermana, Jenni Rivera, quien falleció en un accidente aéreo en 2012 en Monterrey.

 Foto: Instagram
Sólo escuché el silbido: El dramático testimonio que hizo dudar a Lupillo sobre la muerte de Jenni Rivera
2 de 9

Las declaraciones se dieron en el marco de la promoción de su libro autobiográfico y durante su participación en el programa "El Minuto que Cambió mi Destino", conducido por Gustavo Adolfo Infante.

 Foto: Instagram
Sólo escuché el silbido: El dramático testimonio que hizo dudar a Lupillo sobre la muerte de Jenni Rivera
3 de 9

En la entrevista, Lupillo Rivera señaló que su escepticismo se basa en un audio que escuchó entre la torre de control del aeropuerto de Monterrey y el piloto de la avioneta en la que viajaba su hermana. “Simplemente tenía que despegar el avión: ‘ese avión va a despegar, tiene que despegar’. Recuerdo que me dijeron: ‘una vez nomás la vas a escuchar’ y la cortaron”, relató el cantante.

Foto: Instagram
Sólo escuché el silbido: El dramático testimonio que hizo dudar a Lupillo sobre la muerte de Jenni Rivera
4 de 9

El músico explicó que esta grabación le llevó a cuestionar que la caída del aparato fuera producto de un accidente convencional.

 Foto: Instagram
Sólo escuché el silbido: El dramático testimonio que hizo dudar a Lupillo sobre la muerte de Jenni Rivera
5 de 9

Además, Lupillo Rivera habló con el propietario del terreno donde se estrelló la avioneta. Según sus declaraciones, el hombre le explicó cómo ocurrió el accidente desde su perspectiva:

 Foto: Instagram
Sólo escuché el silbido: El dramático testimonio que hizo dudar a Lupillo sobre la muerte de Jenni Rivera
6 de 9

“Nosotros somos criaderos de cabritos y mi hermano tiene el rancho allá y yo tengo este rancho acá. El avión de su hermana cayó ahí. Mi hermano a las 4:30, cuando estaba oscuro, le empieza a dar de comer a los cabritos. De repente se prende el cielo rojo y todo el animalero corrió. Él voltea al cielo y ve que se prende y se apaga, sólo escuchó el silbido.”

 Foto: Instagram
Sólo escuché el silbido: El dramático testimonio que hizo dudar a Lupillo sobre la muerte de Jenni Rivera
7 de 9

Con base en esta información, Rivera afirmó que la avioneta podría haber explotado en el aire y no haber caído directamente al terreno. Además, señaló que el tamaño del cráter en el lugar del impacto no correspondía al del avión.

 Foto: Instagram
Sólo escuché el silbido: El dramático testimonio que hizo dudar a Lupillo sobre la muerte de Jenni Rivera
8 de 9

El cantante agregó que, al momento de reconocer los restos de Jenni Rivera, no le entregaron el cuerpo completo, y que fue necesario realizar pruebas de ADN para confirmar su identidad.

 Foto: Instagram
Sólo escuché el silbido: El dramático testimonio que hizo dudar a Lupillo sobre la muerte de Jenni Rivera
9 de 9

“Me llaman para hacer el ADN y no entendía por qué. Mis hermanos teníamos una idea, pero no queríamos hablarlo”, explicó.

 Foto: Instagram
Cargar más fotos