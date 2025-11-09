"Sólo escuché el silbido": El dramático testimonio que hizo dudar a Lupillo sobre la muerte de Jenni Rivera

El cantante Lupillo Rivera volvió a generar atención mediática al expresar dudas sobre las circunstancias que rodearon la muerte de su hermana, Jenni Rivera, quien falleció en un accidente aéreo en 2012 en Monterrey.
Las declaraciones se dieron en el marco de la promoción de su libro autobiográfico y durante su participación en el programa "El Minuto que Cambió mi Destino", conducido por Gustavo Adolfo Infante.
En la entrevista, Lupillo Rivera señaló que su escepticismo se basa en un audio que escuchó entre la torre de control del aeropuerto de Monterrey y el piloto de la avioneta en la que viajaba su hermana. “Simplemente tenía que despegar el avión: ‘ese avión va a despegar, tiene que despegar’. Recuerdo que me dijeron: ‘una vez nomás la vas a escuchar’ y la cortaron”, relató el cantante.
El músico explicó que esta grabación le llevó a cuestionar que la caída del aparato fuera producto de un accidente convencional.
Además, Lupillo Rivera habló con el propietario del terreno donde se estrelló la avioneta. Según sus declaraciones, el hombre le explicó cómo ocurrió el accidente desde su perspectiva:
“Nosotros somos criaderos de cabritos y mi hermano tiene el rancho allá y yo tengo este rancho acá. El avión de su hermana cayó ahí. Mi hermano a las 4:30, cuando estaba oscuro, le empieza a dar de comer a los cabritos. De repente se prende el cielo rojo y todo el animalero corrió. Él voltea al cielo y ve que se prende y se apaga, sólo escuchó el silbido.”
Con base en esta información, Rivera afirmó que la avioneta podría haber explotado en el aire y no haber caído directamente al terreno. Además, señaló que el tamaño del cráter en el lugar del impacto no correspondía al del avión.
El cantante agregó que, al momento de reconocer los restos de Jenni Rivera, no le entregaron el cuerpo completo, y que fue necesario realizar pruebas de ADN para confirmar su identidad.
“Me llaman para hacer el ADN y no entendía por qué. Mis hermanos teníamos una idea, pero no queríamos hablarlo”, explicó.