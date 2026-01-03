"Sigue soñando": Raúl Rocha niega venta de Miss Universo tras rumores de adquisición filipina

El empresario regiomontano respondió con dureza a las declaraciones del magnate filipino Chavit Singson, quien afirmó que mantiene conversaciones con ex directivos del certamen para adquirir la franquicia. La organización ha emitido un comunicado negando categóricamente que esté en venta.
La tensión alrededor de Miss Universo alcanzó un nuevo punto de ebullición. Raúl Rocha Cantú, propietario mexicano del certamen, ha utilizado sus redes sociales para desmentir categóricamente los rumores sobre una posible venta a intereses filipinos y lanzar una advertencia legal contra quienes los propagan.
"Estoy harto de ese tonto ilusorio y de su hija haciendo declaraciones soñando con algo que no podría lograr ni en cien años. Sigue soñando, mis abogados pondrán fin a tus cuentos de hadas", escribió Rocha en su cuenta de Instagram, en un mensaje que aparentemente va dirigido al empresario filipino Luis "Chavit" Singson.
El texto del empresario regiomontano acompañaba un comunicado oficial de la organización de Miss Universo en el que se reafirma la propiedad actual, el liderazgo y la visión a largo plazo del certamen.
"Miss Universo no está en venta", subraya el documento, que añade: "Estas declaraciones se han hecho buscando tergiversar la propiedad, sugiriendo falsamente oportunidades de adquisición o compra y creando confusión".
El cruce de declaraciones surge después de que Singson manifestara públicamente en diciembre su interés en adquirir la franquicia. El magnate filipino afirmó en un encuentro con la prensa de su país que mantiene conversaciones con ex directivos de Miss Universo, específicamente con Paula Shugart y Shawn McClain, y que tendría reuniones con ellos este mes de enero.
"Vendrán aquí (enero) y si el precio es el adecuado, lo pago", declaró Singson, quien señaló que en caso de concretarse la operación, su hija Richelle se encargaría de la dirección del certamen. El empresario recordó que en 2017 le habían ofrecido Miss Universo tras su participación en la organización del evento de 2016 celebrado en Manila.
La intención manifiesta de Singson sería, según sus propias palabras, evitar el colapso del certamen tras la reciente edición marcada por la controversia. La coronación de la mexicana Fátima Bosch desató una oleada de acusaciones cuando el ex juez Omar Haurfuch aseguró que el resultado había sido manipulado.