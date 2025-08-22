  1. Inicio
Shin Fujiyama, el japonés que busca ganarle a El Salvador en el partido de tiktokers contra Honduras

Shin Fujiyama es uno de los convocados para el partido de tiktokers de Honduras frente a El Salvador. Un dato curioso sobre él es que antes fue futbolista

  • 22 de agosto de 2025 a las 15:26
Shin Fujiyama, el tiktoker japonés radicado en Honduras, se ha convertido en una figura conocida dentro y fuera del país, por su labor altruista en el territorio catracho y por su faceta como creador de contenido. Hoy, además, ha ganado notoriedad por formar parte de la polémica selección de tiktokers de Honduras.

Foto: EL HERALDO
Fujiyama nació en Japón y emigró con su familia hacia Brasil. En ese país sudamericano aprendió a jugar fútbol y desde niño soñó con dedicarse al fútbol profesional. Sin embargo, el destino le tenía preparado otro futuro.

Foto: Cortesía
Vivió gran parte de su vida en Estados Unidos y después, cuando estudiaba en la universidad, realizó un viaje con compañeros a Honduras, donde quedó deslumbrado por la calidez de su gente y la belleza del país.

Foto: Cortesía
Eso fue lo que marcó un cambio en él y tomó la decisión de regresar a Honduras para establecerse aquí y crear una fundación para ayudar a miles de niños.

Foto: Cortesía
Se estableció en El Progreso, Yoro, en la zona norte del país, y creó su fundación Students Helping Honduras (SHH) con la que construye escuelas en zonas necesitadas de Honduras.

Foto: Cortesía
Su meta es construir mil escuelas en Honduras y ya se acerca a cumplir con las primeras 100.

Foto: EL HERALDO
Para lograrlo ha tenido que realizar muchos esfuerzos. El año pasado corrió desde San Pedro Sula hasta Tegucigalpa para recaudar dinero y reparar la Escuela Experimental dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)

 Foto: Cortesía
También, corrió una histórica maratón desde la frontera sur de Estados Unidos hasta Honduras, con el fin de recaudar fondos. Aunque enfrentó obstáculos médicos y climáticos, lo logró y hasta superó su meta.

 Foto: Cortesía
El japonés se ha convertido en uno de los creadores de contenido más queridos por los hondureños, al punto que lo han invitado al Congreso Nacional, a pasar un día en la Policía Nacional, entre otras cosas.

Foto: EL HERALDO
Ahora, ha sido convocado para formar parte de la Selección de Tiktokers de Honduras, un proyecto surgido en las últimas semanas, que busca entretener al público y jugar un partido amistoso con los tiktokers de El Salvador.

Foto: EL HERALDO
Esta ha sido la oportunidad perfecta para que Shin recuerde sus habilidades futbolísticas y además porte el uniforme de la "H". Hace algunas semanas jugaron un partido de ida en El Salvador y este viernes jugarán el de vuelta en San Pedro Sula.

Foto: Cortesía
Shin Fujiyama cuenta con un gran club de fans, principalmente, los niños hondureños, quienes lo admiran y le agradecen por su gran corazón y cariño hacia los estudiantes.

Foto: EL HERALDO
