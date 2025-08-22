Shin Fujiyama, el japonés que busca ganarle a El Salvador en el partido de tiktokers contra Honduras

Shin Fujiyama, el tiktoker japonés radicado en Honduras, se ha convertido en una figura conocida dentro y fuera del país, por su labor altruista en el territorio catracho y por su faceta como creador de contenido. Hoy, además, ha ganado notoriedad por formar parte de la polémica selección de tiktokers de Honduras.
Fujiyama nació en Japón y emigró con su familia hacia Brasil. En ese país sudamericano aprendió a jugar fútbol y desde niño soñó con dedicarse al fútbol profesional. Sin embargo, el destino le tenía preparado otro futuro.
Vivió gran parte de su vida en Estados Unidos y después, cuando estudiaba en la universidad, realizó un viaje con compañeros a Honduras, donde quedó deslumbrado por la calidez de su gente y la belleza del país.
Eso fue lo que marcó un cambio en él y tomó la decisión de regresar a Honduras para establecerse aquí y crear una fundación para ayudar a miles de niños.
Se estableció en El Progreso, Yoro, en la zona norte del país, y creó su fundación Students Helping Honduras (SHH) con la que construye escuelas en zonas necesitadas de Honduras.
Su meta es construir mil escuelas en Honduras y ya se acerca a cumplir con las primeras 100.
Para lograrlo ha tenido que realizar muchos esfuerzos. El año pasado corrió desde San Pedro Sula hasta Tegucigalpa para recaudar dinero y reparar la Escuela Experimental dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)
También, corrió una histórica maratón desde la frontera sur de Estados Unidos hasta Honduras, con el fin de recaudar fondos. Aunque enfrentó obstáculos médicos y climáticos, lo logró y hasta superó su meta.
El japonés se ha convertido en uno de los creadores de contenido más queridos por los hondureños, al punto que lo han invitado al Congreso Nacional, a pasar un día en la Policía Nacional, entre otras cosas.
Ahora, ha sido convocado para formar parte de la Selección de Tiktokers de Honduras, un proyecto surgido en las últimas semanas, que busca entretener al público y jugar un partido amistoso con los tiktokers de El Salvador.
Esta ha sido la oportunidad perfecta para que Shin recuerde sus habilidades futbolísticas y además porte el uniforme de la "H". Hace algunas semanas jugaron un partido de ida en El Salvador y este viernes jugarán el de vuelta en San Pedro Sula.
Shin Fujiyama cuenta con un gran club de fans, principalmente, los niños hondureños, quienes lo admiran y le agradecen por su gran corazón y cariño hacia los estudiantes.