Las series coreanas y chinas que no se puede perder en Netflix

Cuando Cheon Sa-rang es trasladada al gran Hotel King, su sueño es seguir escalando siendo la mejor, pero no cuenta con encontrarse al heredero Gu Won, que no solo está en una disputa por el poder de The King Group, sino también en la resolución de averiguar por qué su madre desapareció misteriosamente de su vida. El amor surgirá en medio de la duda, las intrigas, las luchas de poder y los prejuicios clasistas.