Así lucen actualmente los actores de Love is in the Air a cinco años del estreno de la serie

Cinco años han transcurrido desde el estreno de la primera temporada de Love is in the Air (Sen Çal Kapımı), la comedia romántica turca que cautivó al público internacional con la historia de amor entre Eda Yildiz y Serkan Bolat. Así se ha transformado su elenco principal con el paso de los años.
Başak Gümülcinelioğlu dio vida a Piril Baytekin.
El personaje de Melo fue encarnado por Elçin Afacan.
Sarp Bozkurt es recordado como Erdem Şangay.
Neslihan Yeldan interpretó a Aydan Bolat.
Alican Aytekin, conocido por su papel como Seyfi Çiçek.
Ahmet Somers se adueñó del rol de Kemal Özcan.
Evrim Doğan encarnó a Ayfer Yildiz.
Sitare Akbaş dio vida a Fifi Ceren.
Anıl İlter interpretó a Engin Sezgin.
Bige Önal es la actriz detrás de Selin Atakan.
Melisa Döngel dio vida a Ceren Başar.
Kerem Bürsin como Serkan Bolat.
Hande Erçel es recordada por su papel de Eda Yildiz.