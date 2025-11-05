  1. Inicio
Así lucen actualmente los actores de Love is in the Air a cinco años del estreno de la serie

Han pasado cinco años desde el estreno de Love is in the Air, la comedia turca que conquistó al mundo con el romance de Eda Yildiz y Serkan Bolat. ¿Cómo luce su reparto actualmente?

  • 05 de noviembre de 2025 a las 13:59
1 de 14

Cinco años han transcurrido desde el estreno de la primera temporada de Love is in the Air (Sen Çal Kapımı), la comedia romántica turca que cautivó al público internacional con la historia de amor entre Eda Yildiz y Serkan Bolat. Así se ha transformado su elenco principal con el paso de los años.

 Foto: Cortesía redes sociales
2 de 14

Başak Gümülcinelioğlu dio vida a Piril Baytekin.

 Foto: Cortesía redes sociales | Instagram @basakgumulcinelioglu
3 de 14

El personaje de Melo fue encarnado por Elçin Afacan.

 Fotos: Cortesía redes sociales | Instagram @elciinafacan
4 de 14

Sarp Bozkurt es recordado como Erdem Şangay.

 Fotos: Cortesía redes sociales | Instagram @dunyavarmisfilm y @sarpbozkurt
5 de 14

Neslihan Yeldan interpretó a Aydan Bolat.

 Fotos: Cortesía redes sociales | Instagram @neslihanyeldan
6 de 14

Alican Aytekin, conocido por su papel como Seyfi Çiçek.

 Fotos: Cortesía redes sociales | Instagram @alicanaytekin
7 de 14

Ahmet Somers se adueñó del rol de Kemal Özcan.

 Fotos: Cortesía redes sociales | Instagram @sinantayminalbayrak
8 de 14

Evrim Doğan encarnó a Ayfer Yildiz.

 Fotos: Cortesía redes sociales | Instagram @evrimdogan
9 de 14

Sitare Akbaş dio vida a Fifi Ceren.

 Fotos: Cortesía redes sociales | Instagram @sitareakbas
10 de 14

Anıl İlter interpretó a Engin Sezgin.

 Fotos: Cortesía redes sociales | Instagram @anililter
11 de 14

Bige Önal es la actriz detrás de Selin Atakan.

 Fotos: Cortesía redes sociales | Instagram @bigeonal
12 de 14

Melisa Döngel dio vida a Ceren Başar.

 Cinthya Bardales
13 de 14

Kerem Bürsin como Serkan Bolat.

 Foto: Cortesía redes sociales | Instagram @thebursin
14 de 14

Hande Erçel es recordada por su papel de Eda Yildiz.

 Foto: Cortesía redes sociales | Instagram @handemiy
