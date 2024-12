Las señales de que “La cueva”, la nueva canción de Cazzu, está dedicada a Nodal

“Citando lo que se dijo también, se habló de mis sentimientos, en boca de alguien que no me conoce, que no sabe cómo yo la pasé, se dijo que no se rompió un corazón, que aquí nadie sufrió, yo sufrí muchísimo y se rompió mucho más que un corazón, se rompieron muchos corazones, se rompió mucho, fue un proceso muy doloroso y yo me manejé con mucho respeto sobre todo porque tengo una hija que tiene un papá y va a ser siempre su papá”, dijo Cazzu a finales de octubre.