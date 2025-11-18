Este es el Top 12 de candidatas del Miss Universo 2025, según la IA

Veena Praveenar, Miss Tailandia. Según la IA, la anfitriona del certamen es la principal favorita en muchas encuestas. Su belleza, elegancia y excelente desempeño en pasarela la ubican en la lista.
Fátima Bosch, Miss México destaca por su formación académica internacional, oratoria y una autenticidad que resuena con el nuevo perfil que busca la organización: una reina fresca y con impacto social.
Miss Venezuela, Stephany Abasali, tiene la disciplina tradicional de las mises venezolanas, combinada con un perfil atlético, elegancia y fuerte oratoria. Es una constante en el Top 5 de muchas predicciones.
Manika Vishwakarma, Miss India, destaca por una belleza exótica impactante y un fuerte carisma, atrayendo mucha atención de los seguidores internacionales y la prensa.
Vanessa Pulgarín, Miss Colombia. Según la IA, tiene un desempeño destacado en pasarela, seguridad escénica y carisma natural que la convierten en una de las favoritas del público y la inteligencia artificial.
María Ignacia Moll, Miss Chile, es una modelo e influencer que aporta madurez y visión de mujer de negocios que la organización valora. Su activismo y fuerte presencia en redes sociales le dan un perfil relevante.
Miss Guadalupe, Ophély Mézino, es una morena de gran impacto con experiencia en concursos internacionales (fue Miss Mundo Francia 2019). Su belleza única y su proyección escénica la hacen destacar.
Gabriela Lacerda, Miss Brasil, es una belleza clásica, un cuerpo espectacular y una proyección que la hacen imposible de ignorar en el escenario, consolidándola como una fuerte candidata sudamericana.
Miss Ecuador, Nadia Mejía, tiene un carisma arrollador y una historia de superación personal que la conecta con el público. Es una de las favoritas en varias encuestas por su energía y oratoria.
Miss Sudáfrica, Melissa Nayimuli, ha ganado dos veces la corona de su país. Esta reina de belleza continúa esa tradición con una oratoria fuerte y un compromiso social que la hace destacar en las entrevistas.
Miss Puerto Rico, Zashely Alice, es otra reina latina en la lista de la IA. Tiene una preparación impecable y la garra caribeña en el escenario que le da mucha proyección durante la pasarela.
Ahtisa Manalo, Miss Filipinas, es conocida por su elegancia, su impecable pasarela y su gran popularidad, lo que le da una gran ventaja en la votación popular y la atención mediática.