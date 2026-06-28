"Gracias por cuidarme": Destapan visitas de Ferguson a Epstein mientras él cumplía condena

Cuando el escándalo de Epstein se hizo global, Ferguson intentó tomar distancia de su figura pública. En 2011 calificó su vínculo con él de "un error de juicio gigantesco" y declaró: "Aborrezco la pedofilia y cualquier abuso sexual de menores." Sin embargo, Epstein no tardó en responder en privado. En un intercambio de correos con el publicista Mike Sitrick, el financiero se refirió al "cambio de postura" de Ferguson y escribió que "había agentes de las fuerzas del orden en mi oficina cuando estaba en régimen de salida laboral y ellos la dejaron entrar".