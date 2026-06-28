"Gracias por cuidarme": Destapan visitas de Ferguson a Epstein mientras él cumplía condena

Sarah Ferguson se reunió con Jeffrey Epstein en dos ocasiones distintas en la sede de Palm Beach de una empresa ficticia que él mismo montó para conseguir un régimen de salida laboral mientras cumplía condena por proxenetismo con una menor.
Los correos electrónicos que sustentan esta revelación forman parte de los cerca de tres millones de documentos que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha ido desclasificando en el marco de la investigación federal sobre la red de tráfico sexual del financiero.
En 2008, Epstein se declaró culpable de solicitar los servicios sexuales de una menor, y gracias a un acuerdo de culpabilidad extraordinariamente generoso obtuvo permiso para abandonar su celda hasta 12 horas al día.
El espacio que utilizaba era la oficina de la Florida Science Foundation, una empresa que él mismo había inventado para asegurarse ese régimen especial de reclusión. Víctimas de Epstein han declarado ante el Congreso de Estados Unidos que fue en esa misma oficina, en el piso 14 del número 250 de South Australian Avenue en West Palm Beach, donde abusó de ellas mientras supuestamente estaba bajo custodia en la cárcel del condado de Palm Beach.
El 4 de abril de 2009, nueve meses después del inicio de la condena, Ferguson le escribió a Epstein para pedirle un encuentro durante una escala en Florida. Le preguntaba si podría pasar "a tomar una taza de té rápida" y firmó el mensaje como Love Sarah The red Head.!! Epstein le respondió con la dirección de la oficina y le indicó que quedaba a 10 minutos del aeropuerto.
Tras esa primera visita, en la que la exduquesa entregó documentos relacionados con su iniciativa benéfica Mother's Army, Ferguson le escribió cinco días después: "Mi querido, espectacular y especial amigo Jeffrey. Eres una leyenda y estoy muy orgulloso de ti. Gracias por cuidarme tan bien".
El mes siguiente, Ferguson ya planificaba un segundo viaje. "Voy a ir a Palm Beach a verte el miércoles. Aterrizo a las 9:30 a. m.", le escribió, para luego pedirle: "¿Podría tu brillante chófer recogerme, llevarme hasta ti —¡el Grandioso!— y luego llevarme a Miami? ¡Por favor, te lo pido encarecidamente!".
Un registro de visitas correspondiente a ese período fue destruido posteriormente con arreglo a las normas de conservación de documentos, según reveló una investigación de 2021.
Sarah Kellen, exasistente personal de Epstein, declaró ante el Congreso a principios de junio que ella misma había ayudado a organizar encuentros con Ferguson "en la oficina de Jeffrey en Palm Beach mientras estaba en régimen de salida laboral y en la casa de Palm Beach".
La sombra de esas visitas se extiende más allá de los encuentros en la oficina. Correos electrónicos que emergieron meses antes ya sugerían que Ferguson había llevado a sus hijas, las princesas Beatrice y Eugenie, a ver a Epstein tras su puesta en libertad y su paso a arresto domiciliario en julio de 2009.
Cuando el escándalo de Epstein se hizo global, Ferguson intentó tomar distancia de su figura pública. En 2011 calificó su vínculo con él de "un error de juicio gigantesco" y declaró: "Aborrezco la pedofilia y cualquier abuso sexual de menores." Sin embargo, Epstein no tardó en responder en privado. En un intercambio de correos con el publicista Mike Sitrick, el financiero se refirió al "cambio de postura" de Ferguson y escribió que "había agentes de las fuerzas del orden en mi oficina cuando estaba en régimen de salida laboral y ellos la dejaron entrar".
Un portavoz de la ex duquesa declaró a la BBC que Ferguson "habló de su arrepentimiento por su relación con Epstein hace muchos años" y que "como siempre, sus primeros pensamientos están con las víctimas." La declaración añadió: "Como mucha gente, ella fue engañada por sus mentiras".