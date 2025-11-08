  1. Inicio
Ella es Sara Orrego, la modelo colombiana que habría robado el corazón de Beéle

Su nombre ha estado vinculado a una foto recién publicada por el cantante Beéle, en la que se les ve tomados de las manos, gesto que disparó especulaciones de tipo sentimental

  • 08 de noviembre de 2025 a las 11:20
1 de 14

Colombiana, modelo, influencer e indudablemente bella; así es Sara Orrego, la aparente nueva conquista amorosa del cantante Beéle. Conózcala en imágenes.

 Fotos: Instagram.
2 de 14

Nació el 1 de marzo de 1997 en Medellín, Colombia. Actualmente tiene 28 años.

 Fotos: Instagram.
3 de 14

Se define profesionalmente como modelo y creadora de contenido. Su cuenta de Instagram oficial (@saraorrego) muestra más de 2 millones de seguidores.

 Fotos: Instagram.
4 de 14

Comenzó (o al menos uno de los primeros hitos publicitados) participando en concursos de belleza como Señorita Antioquia, lo que le abrió paso al mundo del modelaje.

 Fotos: Instagram.
5 de 14

Sara ha utilizado sus plataformas digitales no solo para mostrar su trabajo de modelaje (sesiones fotográficas, campañas de moda) sino también para lifestyle, estilo de vida, viajes y fitness. Esto le ha permitido construir una marca personal fuerte.

 Fotos: Instagram.
6 de 14

Ha sido descrita en medios como una de las modelos colombianas "más bellas del país", según las capturas de atención que genera en redes.

 Fotos: Instagram.
7 de 14

Su éxito se debe, en parte, al cruce de modelaje tradicional + influencer digital. Esa combinación hoy es muy potente: modelo en sesiones profesionales, influencer con marcas, y creadora de contenido propia.

 Fotos: Instagram.
8 de 14

Calcula bastante bien su nicho: moda, belleza, estilo de vida, viajes, lo que conecta bien con audiencias jóvenes que consumen redes.

 Fotos: Instagram.
9 de 14

Sara representa la nueva generación de modelos que conquistan desde las redes sociales. Su talento frente a la cámara, y la belleza y sofisticación que irradia estarían por catapultar su carrera un paso más allá.

 Fotos: Instagram.
10 de 14

No obstante, su nombre ha captado un nuevo foco mediático luego de que, tras años sin mostrar detalles de su vida amorosa y sentimental, la colombiana se hiciera viral por protagonizar una polémica fotografía junto al cantante Beéle.

 Fotos: Instagram.
11 de 14

Compartida en el perfil oficial del artista colombiano, la modelo aparece a su lado en una selfie captada frente al espejo. Pero lo que más llamó la atención de los internautas es el gesto romántico que los muestra tomados de las manos.

 Fotos: Instagram.
12 de 14

¿Es Sara Orrego la nueva novia de Beéle? Ninguno de los dos lo ha confirmado directamente, pero el posteo del cantautor deja ver que al menos se trata de su nueva conquista amorosa, una que no teme anunciar al mundo solo un par de meses después de su ruptura con la influencer venezolana Isabella Ladera.

 Fotos: Instagram.
13 de 14

De hecho, muchos de los internautas han mencionado que ambas modelos comparten un parecido físico. Y su estilo de vida, expuesto en redes sociales de manera masiva, hace que parezca que tienen incluso un perfil similar.

 Fotos: Instagram.
14 de 14

Lo que sí está claro es que Beéle tiene una fijación particular por las modelos, instagramers, fitness, de ojos claros y cabello oscuro.

Fotos: Instagram.
