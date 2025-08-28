Salma Hayek: De México a Hollywood, una vida entre el cine, la moda y la filantropía

Si hay un título que vertebra su legado es "Frida" (2002), biografía artística y emocional de Frida Kahlo que Hayek protagonizó y empujó como proyecto personal. Además de articular una mirada propia sobre el mito, la película le valió la nominación al Oscar a Mejor actriz y abrió un camino para relatos encabezados por latinas en la gran industria.