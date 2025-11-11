Sabrina Carpenter traerá de vuelta la historia de "Alicia en el país de las maravillas"

La estrella pop del momento, Sabrina Carpenter, sigue expandiendo su carrera más allá de la música. Su nuevo fichaje le permitirá traer de vuelta un clásico de animación y fantasía muy querido por el público.
La intérprete de Espresso y Feather ha sido confirmada como protagonista y productora de una nueva película musical inspirada en el clásico literario "Alicia en el país de las maravillas", de Lewis Carroll.
El proyecto, que será desarrollado por Universal Pictures, contará con la dirección y el guion de Lorene Scafaria, cineasta reconocida por la exitosa cinta Hustlers (2019).
Aunque los detalles del argumento se mantienen bajo reserva, diversas fuentes señalan que esta nueva versión buscará ofrecer una reinterpretación moderna y original del universo de “Alicia”, combinando elementos de fantasía, música y una estética fresca.
Carpenter no solo dará vida a la nueva “Alicia”, sino que también participará en la producción ejecutiva, consolidando su posición como una de las artistas más completas de su generación.
Con este paso, la cantante y actriz demuestra su interés por involucrarse creativamente en los proyectos que lidera.
La noticia llega en un momento de gran éxito para Carpenter, quien este año ha dominado las listas de popularidad, ha sido telonera de Taylor Swift en The Eras Tour y se ha posicionado como una de las figuras más influyentes del pop actual.
Por ahora, no se ha revelado la fecha de estreno ni el elenco secundario, pero el anuncio ha generado una oleada de entusiasmo entre los fans, quienes ya imaginan cómo lucirá la artista en el icónico papel.
De momento, la estrella musical no ha comentado nada públicamente, pero sus seguidores esperan que haga alguna mención al respecto en las próximas horas.
Sin duda, este musical promete ser una apuesta visual y sonora que podría convertirse en uno de los proyectos más esperados del próximo año.
Los medios internacionales que han hecho eco del anuncio aseguran que este nuevo filme es distinto de otros “Alice” ya adaptados, y parece querer aportar algo nuevo o fresco.
Lo hecho por Ariana Grande en Wicked parece haber inspirado a otras artistas del pop a aventurarse en el universo de los musicales, con historias clásicas que ya cuentan con la aprobación y el cariño de millones de fans.