Roxana Somoza recibe duras críticas por exigir 8 millones de monedas en TikTok

La tiktoker despertó la indignación de algunos seguidores, cuando se quejó porque no le donaron 8 millones de monedas, perdiendo el "Live Pro" de TikTok

  • 07 de octubre de 2025 a las 12:33
Roxana Somoza recibe duras críticas por exigir 8 millones de monedas en TikTok
1 de 12

La popular creadora de contenido, Roxana Somoza, generó revuelo en redes sociales, tras anunciar que le cancelaron el "Live Pro" en la plataforma de TikTok, dejando entrever que ocurrió debido a que sus seguidores no le estaban donando lo suficiente, es decir, ocho millones de monedas.

Fotos: Instagram Roxana Somoza
2 de 12

Ante su posición, Roxana se enfrentó a diversos comentarios críticos durante la transmisión. De hecho, una de las reacciones de los simpatizantes más compartidas fue la de una seguidora, que catalogó a la creadora de contenido de arrogante, agregando que "no todo es donar".

Foto: Instagram Roxana Somoza
3 de 12

La "influencer" manifestó que el "Live Pro" se sostiene principalmente a través de la donación de los espectadores.

Foto: Instagram Roxana Somoza
4 de 12

Sin embargo, la respuesta de Somoza indignó a muchos de los usuarios que se encontraban conectados en su live. "¿No estás entendiendo que el Live Pro es por donar, bebé? ¿Qué es lo que no entendés? Vamos a ver. Voy a buscar un cuaderno y un lápiz y te voy a dibujar para que entiendas”.

Foto: Instagram Roxana Somoza
5 de 12

“De dónde vos crees que... si no es de donar, ¿cómo voy a ganar ocho millones? Según vos, por estar 24 horas en live... espérame, vamos a ver, vamos a hacer suma. Dice, son 125 horas de live, ese es un paso", agregó la creadora de contenido.

 Foto: Instagram Roxana Somoza
6 de 12

Somoza aseguró que la dinámica de monetización de TikTok "no es un capricho personal", sino una exigencia impuesta por la plataforma.

 Foto: Instagram Roxana Somoza
7 de 12

El programa Live Pro, según la plataforma, está diseñado para creadores que destacan en transmisiones y fortalecen la comunidad.

 Foto: Instagram Roxana Somoza
8 de 12

Roxana, pareja del también creador de contenido de origen brasileño, Juninho Manella, mencionó que se iba a retirar de TikTok, debido a esas nuevas políticas de monetización de la plataforma social, a pesar de que tiene un grupo grande de seguidores.

Foto: Instagram Roxana Somoza
9 de 12

En ese sentido, su grupo de seguidores están a la expectativa de si en realidad se retirará de la red social en mención, tal y como lo afirmó a través de una reciente transmisión en vivo.

Foto: Instagram Roxana Somoza
10 de 12

De momento, la "influencer" continúa recibiendo comentarios cuestionando su "actitud petulante" hacia sus seguidores.

 Foto: Instagram Roxana Somoza
11 de 12

Comentarios que ha hecho Somoza como: "Si usted es de los que solo viene a ver y a criticar, váyase a la ver**", han causado mayor indignación entre los usuarios de TikTok que se conectan a sus en vivos.

 Foto: Instagram Roxana Somoza
12 de 12

No obstante, la hondureña todavía cuenta con el apoyo de un nutrido grupo de seguidores, que interactúan con ella y le ayudan a ganar dinero en redes.

 Foto: Instagram Roxana Somoza
