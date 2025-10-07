Roxana Somoza recibe duras críticas por exigir 8 millones de monedas en TikTok

La popular creadora de contenido, Roxana Somoza, generó revuelo en redes sociales, tras anunciar que le cancelaron el "Live Pro" en la plataforma de TikTok, dejando entrever que ocurrió debido a que sus seguidores no le estaban donando lo suficiente, es decir, ocho millones de monedas.
Ante su posición, Roxana se enfrentó a diversos comentarios críticos durante la transmisión. De hecho, una de las reacciones de los simpatizantes más compartidas fue la de una seguidora, que catalogó a la creadora de contenido de arrogante, agregando que "no todo es donar".
La "influencer" manifestó que el "Live Pro" se sostiene principalmente a través de la donación de los espectadores.
Sin embargo, la respuesta de Somoza indignó a muchos de los usuarios que se encontraban conectados en su live. "¿No estás entendiendo que el Live Pro es por donar, bebé? ¿Qué es lo que no entendés? Vamos a ver. Voy a buscar un cuaderno y un lápiz y te voy a dibujar para que entiendas”.
“De dónde vos crees que... si no es de donar, ¿cómo voy a ganar ocho millones? Según vos, por estar 24 horas en live... espérame, vamos a ver, vamos a hacer suma. Dice, son 125 horas de live, ese es un paso", agregó la creadora de contenido.
Somoza aseguró que la dinámica de monetización de TikTok "no es un capricho personal", sino una exigencia impuesta por la plataforma.
El programa Live Pro, según la plataforma, está diseñado para creadores que destacan en transmisiones y fortalecen la comunidad.
Roxana, pareja del también creador de contenido de origen brasileño, Juninho Manella, mencionó que se iba a retirar de TikTok, debido a esas nuevas políticas de monetización de la plataforma social, a pesar de que tiene un grupo grande de seguidores.
En ese sentido, su grupo de seguidores están a la expectativa de si en realidad se retirará de la red social en mención, tal y como lo afirmó a través de una reciente transmisión en vivo.
De momento, la "influencer" continúa recibiendo comentarios cuestionando su "actitud petulante" hacia sus seguidores.
Comentarios que ha hecho Somoza como: "Si usted es de los que solo viene a ver y a criticar, váyase a la ver**", han causado mayor indignación entre los usuarios de TikTok que se conectan a sus en vivos.
No obstante, la hondureña todavía cuenta con el apoyo de un nutrido grupo de seguidores, que interactúan con ella y le ayudan a ganar dinero en redes.