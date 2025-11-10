  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

¿El rostro más bello de Miss Universo 2025? Ella es Camila Vitorino, Miss Portugal

Portugal ha enviado candidatas a Miss Universo desde 1960, pero hasta ahora ninguna ha ganado el título. Camila Vitorino, de 26 años, podría ser la primera en conseguirlo

  • 10 de noviembre de 2025 a las 15:34
¿El rostro más bello de Miss Universo 2025? Ella es Camila Vitorino, Miss Portugal
1 de 14

Camila Vitorino, de 26 años y natural de Setúbal, posa con la banda de Miss Universo Portugal 2025 y se perfila como una de las favoritas a ganar el certamen mundial.

 Fotos: Instagram.
¿El rostro más bello de Miss Universo 2025? Ella es Camila Vitorino, Miss Portugal
2 de 14

Con más de una década de experiencia en concursos (comenzó a los 15 años), su regreso triunfal refleja madurez, resiliencia y profesionalidad.

 Foto: Instagram.
¿El rostro más bello de Miss Universo 2025? Ella es Camila Vitorino, Miss Portugal
3 de 14

Entre sus compañeras más cercanas se encuentra Miss Honduras, Alejandra Fuentes, junto a quien ha compartido diversas fotografías y videos en redes sociales.

 Foto: Instagram.
¿El rostro más bello de Miss Universo 2025? Ella es Camila Vitorino, Miss Portugal
4 de 14

Publicaciones de revistas y sitios especializados la colocan entre las candidatas con "uno de los mejores rostros de esta edición".

 Foto: Instagram.
¿El rostro más bello de Miss Universo 2025? Ella es Camila Vitorino, Miss Portugal
5 de 14

Y no se trata solo de un rostro privilegiado; mantiene un físico esculpido. Su rutina de preparación (levantarse a las 5:30, gimnasio cuatro veces por semana, alimentación cuidada) y su compromiso con el voluntariado resalta en perfiles de medios.

 Foto: Instagram.
¿El rostro más bello de Miss Universo 2025? Ella es Camila Vitorino, Miss Portugal
6 de 14

La historia de Portugal en Miss Universo ha sido de lucha y persistencia: sin corona hasta la fecha, su Top 10 en 2011 sigue siendo el mejor resultado nacional. ¿Será este el año que lo cambie todo?

 Foto: Instagram.
¿El rostro más bello de Miss Universo 2025? Ella es Camila Vitorino, Miss Portugal
7 de 14

Camila Vitorino no solo representa a su país: aborda desde su plataforma la inclusión, el empoderamiento femenino y la idea de que ser madre no es sinónimo de "quedarse atrás".

 Foto: Instagram.
¿El rostro más bello de Miss Universo 2025? Ella es Camila Vitorino, Miss Portugal
8 de 14

En el escenario internacional de Miss Universo su presencia inspira a numerosas mujeres que buscan romper con los estereotipos tradicionales.

 Foto: Instagram.
¿El rostro más bello de Miss Universo 2025? Ella es Camila Vitorino, Miss Portugal
9 de 14

Tiene un fuerte componente de compromiso social: realiza voluntariado en el Centro de Apoio ao Sem Abrigo (CASA) en Setúbal desde 2019, y ha hablado de empoderamiento femenino.

 Foto: Instagram.
¿El rostro más bello de Miss Universo 2025? Ella es Camila Vitorino, Miss Portugal
10 de 14

Mientras se desenvuelve en Tailandia en Miss Universo 2025 porta no solo una corona, sino también una bandera que habla de cambio, superación y belleza con propósito.

 Foto: Instagram.
¿El rostro más bello de Miss Universo 2025? Ella es Camila Vitorino, Miss Portugal
11 de 14

Medios portugueses destacan que su candidatura representa “una inversión de roles” tradicionales al conciliar maternidad, matrimonio y concurso de belleza.

Foto: Instagram.
¿El rostro más bello de Miss Universo 2025? Ella es Camila Vitorino, Miss Portugal
12 de 14

Camila Vitorino ganó el título de Miss Universe Portugal 2025 el 14 de junio de 2025.

 Foto: Instagram.
¿El rostro más bello de Miss Universo 2025? Ella es Camila Vitorino, Miss Portugal
13 de 14

Su victoria es histórica porque se convirtió en la primera mujer casada y madre en ganar ese título nacional en Portugal.

 Foto: Instagram.
¿El rostro más bello de Miss Universo 2025? Ella es Camila Vitorino, Miss Portugal
14 de 14

¿Tendrá lo necesario para ser la ganadora de esta edición o al menos alcanzar un Top de finalistas? El 21 de noviembre se conocerá la respuesta.

 Foto: Instagram.
Cargar más fotos