¿El rostro más bello de Miss Universo 2025? Ella es Camila Vitorino, Miss Portugal

Camila Vitorino, de 26 años y natural de Setúbal, posa con la banda de Miss Universo Portugal 2025 y se perfila como una de las favoritas a ganar el certamen mundial.
Con más de una década de experiencia en concursos (comenzó a los 15 años), su regreso triunfal refleja madurez, resiliencia y profesionalidad.
Entre sus compañeras más cercanas se encuentra Miss Honduras, Alejandra Fuentes, junto a quien ha compartido diversas fotografías y videos en redes sociales.
Publicaciones de revistas y sitios especializados la colocan entre las candidatas con "uno de los mejores rostros de esta edición".
Y no se trata solo de un rostro privilegiado; mantiene un físico esculpido. Su rutina de preparación (levantarse a las 5:30, gimnasio cuatro veces por semana, alimentación cuidada) y su compromiso con el voluntariado resalta en perfiles de medios.
La historia de Portugal en Miss Universo ha sido de lucha y persistencia: sin corona hasta la fecha, su Top 10 en 2011 sigue siendo el mejor resultado nacional. ¿Será este el año que lo cambie todo?
Camila Vitorino no solo representa a su país: aborda desde su plataforma la inclusión, el empoderamiento femenino y la idea de que ser madre no es sinónimo de "quedarse atrás".
En el escenario internacional de Miss Universo su presencia inspira a numerosas mujeres que buscan romper con los estereotipos tradicionales.
Tiene un fuerte componente de compromiso social: realiza voluntariado en el Centro de Apoio ao Sem Abrigo (CASA) en Setúbal desde 2019, y ha hablado de empoderamiento femenino.
Mientras se desenvuelve en Tailandia en Miss Universo 2025 porta no solo una corona, sino también una bandera que habla de cambio, superación y belleza con propósito.
Medios portugueses destacan que su candidatura representa “una inversión de roles” tradicionales al conciliar maternidad, matrimonio y concurso de belleza.
Camila Vitorino ganó el título de Miss Universe Portugal 2025 el 14 de junio de 2025.
Su victoria es histórica porque se convirtió en la primera mujer casada y madre en ganar ese título nacional en Portugal.
¿Tendrá lo necesario para ser la ganadora de esta edición o al menos alcanzar un Top de finalistas? El 21 de noviembre se conocerá la respuesta.