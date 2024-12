Hija de Niuka Marcos confirma relación con reconocida doctora de TikTok

”Una de las cosas que me he dado cuenta es la comunicación, en mis experiencias con hombres, siempre tenía un nivel de ansiedad de hablar con ellos, o expresarme con ellos, de decirles cómo me siento, siempre la preocupación de ‘¿me veré muy intensa?, ¿me escucharé loca?, ¿estoy exagerando?, siento que, entre mujeres, no te juzgan ese lugar”, mencionó.