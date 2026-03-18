A 20 años de su muerte, Rocío Dúrcal vuelve a los cines con concierto remasterizado

Murió en marzo de 2006. Tenía 61 años y un cáncer de útero que le habían diagnosticado cinco años antes. Desde entonces, su voz ha seguido circulando por millones de parlantes, auriculares y teléfonos —más de 10 millones de oyentes mensuales en Spotify lo confirman— como si el tiempo no hubiera pasado factura. Ahora, al cumplirse dos décadas exactas de su partida, el homenaje adopta otra forma: una sala oscura, una pantalla enorme y el Auditorio Nacional de México vibrando otra vez con "Amor eterno".
El 25 de marzo de 2026, Sony Music Vision y Cinépolis, a través de su sello +QUE CINE, estrenarán en salas de cine de España y Latinoamérica una versión remasterizada de "El concierto... en vivo", grabado el 22 de noviembre de 1991 en el recinto más emblemático de la capital mexicana.
La proyección, bautizada como "20 años sin ti", ha sido tratada con tecnología de imagen 4K y sonido 5.1 para que cada nota suene como si Dúrcal estuviera cantando al otro lado de la butaca.
Aquella noche de noviembre de 1991 fue histórica por más de una razón. Fue la primera vez que la llamada "española más mexicana" pisaba el escenario del Auditorio Nacional, el templo mayor de la música en el país que más la adoptó.
Juan Gabriel y Enrique Guzmán cantaron junto a ella en un recital que incluyó algunos de sus mayores éxitos, entre ellos "La gata bajo la lluvia", "Amor eterno" y "Como tu mujer".
Las hijas de la intérprete, Shaila y Carmen, expresaron en un comunicado que para ellas no existe mejor homenaje, ahora que se cumplen 20 años de su partida, que invitar a los fans a revivir ese concierto en la gran pantalla, con el audio y el video mejorados, y con la posibilidad de cantar junto a ella todos sus grandes éxitos.
Por su parte, Carmen Morales escribió el miércoles en su cuenta de Instagram un mensaje que dejó poco margen a la interpretación: "Si ya la disfrutaste en su día... vuelve a hacerlo con esta proyección remasterizada... en alta calidad en la gran pantalla!! Y si no pudiste disfrutarla en concierto... en su pura esencia... ahora es el momento!!"
La cobertura geográfica del evento habla por sí sola del alcance que Dúrcal mantiene en el mundo hispanohablante.
En México, el concierto podrá verse en más de 200 salas de Cinépolis distribuidas en ciudades que van desde la capital hasta Cancún.
Pero el tributo cruza el Atlántico y se extiende por América Central y del Sur: Colombia, Panamá, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Chile forman parte del circuito de proyección, según los datos facilitados por la distribuidora. Honduras contará con dos salas para la función.
Este estreno sigue la tendencia de homenajes póstumos en pantalla grande, como ocurrió en 2025 con el concierto de Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes, que reunió a más de 250 mil espectadores durante una semana de exhibición, después de haber agotado funciones en la Cineteca Nacional.
La diferencia es que aquí no hay hologramas ni artificios digitales: solo el registro fiel de una artista en estado de gracia, devuelto al presente con la mejor tecnología disponible.