A 20 años de su muerte, Rocío Dúrcal vuelve a los cines con concierto remasterizado

Murió en marzo de 2006. Tenía 61 años y un cáncer de útero que le habían diagnosticado cinco años antes. Desde entonces, su voz ha seguido circulando por millones de parlantes, auriculares y teléfonos —más de 10 millones de oyentes mensuales en Spotify lo confirman— como si el tiempo no hubiera pasado factura. Ahora, al cumplirse dos décadas exactas de su partida, el homenaje adopta otra forma: una sala oscura, una pantalla enorme y el Auditorio Nacional de México vibrando otra vez con "Amor eterno".