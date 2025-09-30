  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Rita Moreno: la muñeca Barbie que celebra su legado vuelve por el Mes de la Herencia Hispana

La muñeca Barbie oficial de Rita Moreno vuelve a estar disponible en Amazon, coincidiendo con el Mes de la Herencia Hispana

  • 30 de septiembre de 2025 a las 13:15
Rita Moreno: la muñeca Barbie que celebra su legado vuelve por el Mes de la Herencia Hispana
1 de 9

Rita Moreno, actriz y cantante galardonada con un EGOT, recibe un nuevo reconocimiento en su carrera: la muñeca Barbie con su imagen oficial vuelve a estar disponible, coincidiendo con la celebración del Mes de la Herencia Hispana.

 Foto: Instagram
Rita Moreno: la muñeca Barbie que celebra su legado vuelve por el Mes de la Herencia Hispana
2 de 9

La edición especial fue lanzada inicialmente el año pasado, con motivo del cumpleaños número 93 de Moreno, y ahora puede adquirirse a través de Amazon con un descuento del 25 %, pasando de 40 a 29,99 dólares.

 Foto: Instagram
Rita Moreno: la muñeca Barbie que celebra su legado vuelve por el Mes de la Herencia Hispana
3 de 9

La muñeca reproduce algunos de los momentos más icónicos de Moreno en la alfombra roja, con un vestido largo negro y dorado, escote de corazón sin tirantes, guantes hasta el codo, pendientes llamativos y un recogido elegante.

 Foto: Instagram
Rita Moreno: la muñeca Barbie que celebra su legado vuelve por el Mes de la Herencia Hispana
4 de 9

Según la actriz, la muñeca busca inspirar a las niñas a perseguir sus sueños con valentía y determinación.

 Foto: Instagram
Rita Moreno: la muñeca Barbie que celebra su legado vuelve por el Mes de la Herencia Hispana
5 de 9

“Era una niña que decidió intentarlo y, a pesar de los desafíos, nunca renuncié a mis sueños. Espero que esta muñeca inspire a cada niña a vivir con coraje y resiliencia y a convertir sus sueños en realidad”, declaró Moreno.

 Foto: Instagram
Rita Moreno: la muñeca Barbie que celebra su legado vuelve por el Mes de la Herencia Hispana
6 de 9

Más allá de su carrera artística, Moreno utiliza su plataforma para apoyar a la comunidad latina. Actualmente es presidenta honoraria del consejo asesor de Latinas & Power Corp., y participa activamente en la orientación del Latinas in Leadership Institute, dedicado a promover nuevas generaciones de liderazgo femenino en Estados Unidos.

 Foto: Instagram
Rita Moreno: la muñeca Barbie que celebra su legado vuelve por el Mes de la Herencia Hispana
7 de 9

La muñeca de Rita Moreno forma parte de la Barbie Tribute Collection, lanzada en 2021, que celebra a figuras influyentes por su legado y contribuciones en distintos campos.

 Foto: Instagram
Rita Moreno: la muñeca Barbie que celebra su legado vuelve por el Mes de la Herencia Hispana
8 de 9

Entre los homenajeados se encuentran Lucille Ball, Vera Wang y Laverne Cox, todos reconocidos por su impacto cultural y social.

 Foto: Instagram
Rita Moreno: la muñeca Barbie que celebra su legado vuelve por el Mes de la Herencia Hispana
9 de 9

La Barbie de Rita Moreno está disponible para compra en línea en Amazon.

Foto: Instagram
Cargar más fotos