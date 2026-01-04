Rick Harrison, de “El precio de la historia”, contrae matrimonio por quinta vez en Las Vegas

La trayectoria matrimonial de Harrison incluye cuatro enlaces anteriores. De su relación con Tracy Harrison nació su hijo Jake, mientras que con Kim Harrison tuvo a Corey y Adam, este último fallecido por sobredosis en enero de 2024. Su matrimonio con Deanna Burditt concluyó discretamente en 2020 tras siete años de unión. Un breve enlace con Amanda Palmer entre 2021 y 2023 precedió a la actual boda.