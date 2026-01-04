Rick Harrison, de “El precio de la historia”, contrae matrimonio por quinta vez en Las Vegas

Rick Harrison, rostro del programa "El precio de la historia" de History Channel, formalizó su quinto matrimonio con Angie Polushkin durante una ceremonia celebrada el sábado en Las Vegas.
La boda tuvo lugar en la Little White Chapel, conocida por sus enlaces oficiados por imitadores de Elvis Presley.
"Estoy contento de haberlo hecho oficial y emocionado por nuestra celebración en Cancún a finales de este mes", declaró Harrison. El empresario añadió: "Tengo suerte de poder llamar a Angie mi esposa. Ella es la mejor".
La ceremonia prescindió de padrino de boda, según informó un representante del presentador.
Chumlee, compañero de Harrison en el programa televisivo, no pudo asistir al evento, mientras que su hijo Corey reside actualmente en México. Elizabeth Harrison, nieta del novio, ejerció como testigo del enlace.
Tras el intercambio de votos, los recién casados trasladaron la celebración al establecimiento propio de Harrison, Rick's Rollin Smoke BBQ & Tavern, ubicado en la ciudad del juego.
El matrimonio se produce diez meses después del compromiso anunciado en marzo. Harrison protagonizó entonces un episodio peculiar al verse obligado a proponer matrimonio por segunda vez, después de que las hijastras de Polushkin calificaran el primer intento como "la propuesta menos romántica jamás vista".
La trayectoria matrimonial de Harrison incluye cuatro enlaces anteriores. De su relación con Tracy Harrison nació su hijo Jake, mientras que con Kim Harrison tuvo a Corey y Adam, este último fallecido por sobredosis en enero de 2024. Su matrimonio con Deanna Burditt concluyó discretamente en 2020 tras siete años de unión. Un breve enlace con Amanda Palmer entre 2021 y 2023 precedió a la actual boda.